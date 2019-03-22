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      Ляшко знову влаштував цирк у Раді та посварився з Гройсманом: відео

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      Ляшко знову накинувся на Гройсмана
      Ляшко знову накинувся на Гройсмана / Скрін з відео

      Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко ніяк не вгамується і продовжує влаштовувати "гучні шоу". На цей раз політик почав суперечку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та зірвав годину запитань до уряду у Верховній Раді.

      Під час обговорення у Раді лідер радикалів вимагав зупинити виплати чиновникам МОЗ і "Укравтодору", допоки не будуть виплачені заборгованості по зарплаті.

      Читайте також: Хто такий Олег Ляшко: біографія кандидата у президенти

      Поки Гройсман намагався відповісти Ляшку, він з групою депутатів зі своєї фракції увірвалися до урядової ложі. Політик почав голосно сваритися з очільником уряду, а нардепи влаштували штовханину.

      "Ви хочете мені вже на ліве вухо кричати? Тихо, тихо, тихо!", – з сарказмом сказав Гройсман.

      Через те, що прибічники Ляшка заблокували урядову ложу, присутні представники Кабінету міністрів не змогли продовжити свої виступи. Спікер Андрій Парубій марно закликав депутатів повернутися на робочі місця та припинити сварку. Побачивши, що конфлікт не вщухає, він оголосив перерву на 15 хвилин.

      Ляшко влаштував нову сутичку з Гройсманом: відео

       

      Парубій завершив перерву раніше і додав, що буде змушений перервати годину запитань до уряду і парламент перейде до розгляду мовного законопроекту, якщо ситуація не врегулюється.

      Напередодні Ляшко влаштував гучну перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом під час засідання Кабміну. Він навіть привів з собою 84-річну пенсіонерку, проте охорона не пустила жінку.

      Ляшко привів з собою 84-річну жінку на засідання Кабміну: відео

       

      Українці не здивувалися такій поведінці радикала, водночас відмітили спокійну реакцію в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на це дійство. Чиновниця принципово ігнорувала зірвання засідання Кабміну та не звертала увагу на виступи Ляшка.

      Спокійна реакція Супрун на крики Ляшка у Кабміні: відео

       

      Супрун зауважила, що у час перед президентськими виборами та після них українці ще не раз зможуть спостерігати за подібними інцидентами. Також, вона дала поради, як захистити психічне здоров’я та уберегтися від "неадекватних та імпульсивних атак радикалів" у виборчий період. 

      За її словами, люди, які поводяться неадекватно можуть мати психічні проблеми чи розлади. Найкраще у цьому випадку – порадити їм звернутися до лікаря та за можливості допомогти отримати фахову допомогу.

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      Теги: Новини України Новини політики Радикальна партія Сутички Верховна Рада Володимир Гройсман Олег Ляшко Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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