Ляшко снова устроил цирк в Раде и поссорился с Гройсманом: видео

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко никак не уймется и продолжает устраивать "громкие шоу". На этот раз политик начал спор с премьер-министром Владимиром Гройсманом и сорвал час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Во время обсуждения в Раде лидер радикалов требовал остановить выплаты чиновникам Минздрава и "Укравтодора", пока не будут выплачены задолженности по зарплате.

Читайте также: Кто такой Олег Ляшко: биография кандидата в президенты

Пока Гройсман пытался ответить Ляшко, он с группой депутатов из своей фракции ворвались в правительственной ложе. Политик начал громко ссориться с главой правительства, а нардепы устроили потасовку.

"Вы хотите мне уже на левое ухо кричать? Тихо, тихо, тихо!", – с сарказмом сказал Гройсман.

Из-за того, что сторонники Ляшко заблокировали правительственную ложу, присутствующие представители Кабинета министров не смогли продолжить свои выступления. Спикер Андрей Парубий призывал депутатов вернуться на рабочие места и прекратить ссору. Увидев, что конфликт не утихает, он объявил перерыв на 15 минут.

Ляшко устроил новую схватку с Гройсманом: видео

Парубий завершил перерыв раньше и добавил, что будет вынужден прервать час вопросов к правительству и парламент перейдет к рассмотрению языкового законопроекта, если ситуация не урегулируется.

Накануне Ляшко устроил громкую перепалку с премьер-министром Владимиром Гройсманом во время заседания Кабмина. Он даже привел с собой 84-летнюю пенсионерку, однако охрана не пустила женщину.

Ляшко привел с собой 84-летнюю женщину на заседание Кабмина: видео

Украинцы не удивились такому поведению радикала, в то же время отметили спокойную реакцию и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на это действо. Чиновница принципиально игнорировала срыв заседания Кабмина и не обращала внимание на выступления Ляшко.

Спокойная реакция Супрун на крики Ляшко в Кабмине: видео