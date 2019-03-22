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      Ляшко снова устроил цирк в Раде и поссорился с Гройсманом: видео

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      Ляшко снова набросился на Гройсмана
      Ляшко снова набросился на Гройсмана / Скриншот с видео

      Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко никак не уймется и продолжает устраивать "громкие шоу". На этот раз политик начал спор с премьер-министром Владимиром Гройсманом и сорвал час вопросов к правительству в Верховной Раде.

      Во время обсуждения в Раде лидер радикалов требовал остановить выплаты чиновникам Минздрава и "Укравтодора", пока не будут выплачены задолженности по зарплате.

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      Пока Гройсман пытался ответить Ляшко, он с группой депутатов из своей фракции ворвались в правительственной ложе. Политик начал громко ссориться с главой правительства, а нардепы устроили потасовку.

      "Вы хотите мне уже на левое ухо кричать? Тихо, тихо, тихо!", – с сарказмом сказал Гройсман.

      Из-за того, что сторонники Ляшко заблокировали правительственную ложу, присутствующие представители Кабинета министров не смогли продолжить свои выступления. Спикер Андрей Парубий призывал депутатов вернуться на рабочие места и прекратить ссору. Увидев, что конфликт не утихает, он объявил перерыв на 15 минут.

      Ляшко устроил новую схватку с Гройсманом: видео

       

      Парубий завершил перерыв раньше и добавил, что будет вынужден прервать час вопросов к правительству и парламент перейдет к рассмотрению языкового законопроекта, если ситуация не урегулируется.

      Накануне Ляшко устроил громкую перепалку с премьер-министром Владимиром Гройсманом во время заседания Кабмина. Он даже привел с собой 84-летнюю пенсионерку, однако охрана не пустила женщину.

      Ляшко привел с собой 84-летнюю женщину на заседание Кабмина: видео

       

      Украинцы не удивились такому поведению радикала, в то же время отметили спокойную реакцию и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на это действо. Чиновница принципиально игнорировала срыв заседания Кабмина и не обращала внимание на выступления Ляшко.

      Спокойная реакция Супрун на крики Ляшко в Кабмине: видео

       

      Супрун отметила, что во время перед президентскими выборами и после них украинцы еще не раз смогут наблюдать за подобными инцидентами. Также она дала советы, как защитить психическое здоровье и уберечься от "неадекватных и импульсивных атак радикалов" в избирательный период.

      По ее словам, люди, которые ведут себя неадекватно могут иметь психические проблемы или расстройства. Лучше всего в этом случае – посоветовать им обратиться к врачу и по возможности помочь получить профессиональную помощь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Радикальна партія столкновения Верховная Рада Владимир Гройсман Олег Ляшко Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
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