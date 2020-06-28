Міжнародно визнаний уряд національної єдності Лівії вимагає запровадження міжнародних санкцій проти російської ПВК "Вагнера". Росіян звинувачують у захопленні нафтових родовищ на півночі Африки.

ПВК "Вагнера" слід включити до списку спонсорів тероризму через вчинення злочинів проти людяності, заявив міністр внутрішніх справ Лівії Фетх Башага. Про це пише DW.

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Зокрема він вважає небезпечним прецедентом взяття під контроль росіянами найбільшого нафтового родовища "Еш-Шарара". Міністр вважає це загрозою нацбезпеці Лівії.

Крім того, Башага наголосив, що встановлення контролю над цими об'єктами завдало шкоди інтересам американських і європейських нафтових компаній.

Війна у Лівії: коротко

У внутрішньополітичному розрізі лівійський конфлікт точиться довкола визнаного в ООН глави уряду Лівії Фаїза аль-Сараджа й очільника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Фактично, останній створив у державі "третій уряд" – після Президентської ради й уряду Національної згоди.

Сараджа підтримують Туреччина, а також багатий арабський Катар, який допоміг скинути режим Муаммара Кадафі. Туреччина, зокрема, постачає зброю Лівії, порушуючи ембарго ООН. Катар заявляє, що Хафтар створює перешкоди для мирного врегулювання у країні.

Водночас Хафтара, який прагне захопити владу, підтримують Росія, Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія. Російські бойовики ПВК "Вагнера" воюють у складі армії Хафтара, а решта країн відкидають ідею політичного ісламу, прагнучи, щоб країною керувала сильна рука.