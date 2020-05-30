Американське військове командування звинуватило Росію в підготовці плацдарму в Лівії для впливу на ситуацію в країні. Аби протистояти Росії в регіоні Сполучені Штати планують перекинути власні війська в сусідній Туніс.

Росія підтримує Лівійську національну армію і сили Халіфа Хафтара не задля перемоги у війні, а для зміцнення власних позицій. Про це заявив заступник начальника розвідки африканського командування США Грегорі Хедфілд, повідомляє New York Times.

До слова США виявили в Лівії російські бойові літаки: для чого їх туди перекинув Кремль

Він заявив, що Росія перекинула через контрольовані Сирію й Ірані 14 бомбардувальників Міг-29 і Су-24. Вони буцімто розташовані на військово-повітряній базі Ель-Джуфра.

За словами, американського офіцера, винищувачі поки не брали участі в бойових завданнях на території Лівії, але підсилюють армію Халіфа Хафтара.

Відтак Сполучені Штати Америки виявили готовність відправити свої війська в сусідній з Лівією Туніс. Усе для того, аби протистояти Росії в цьому регіоні.

Ми розглядаємо з Тунісом нові способи вирішення взаємних проблем безпеки, зокрема використання нашої бригади сприяння силам безпеки,

– заявили в африканському командуванні ЗС США.

Хто такий Халіфа Хафтар?Командувач лівійськими збройними силами, підтримуваний російськими бойовиками ПВК "Вагнера". Саме на нього робить свою ставку Росія, а довкола його протистояння з главою визнаного ООН уряду Лівії Фаїзом аль-Сараджем і ґрунтується конфлікт.

Війна у Лівії: коротко

У внутрішньополітичному розрізі лівійський конфлікт точиться довкола визнаного в ООН глави уряду Лівії Фаїза аль-Сараджа й очільника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Фактично, останній створив у державі "третій уряд" – після Президентської ради та уряду Національної згоди.

Сараджа підтримують Туреччина, яка ввела свої війська, а також багатий арабський Катар, який допоміг скинути режим Муаммара Кадафі. Туреччина, зокрема, постачає зброю Лівії, порушуючи ембарго ООН. Катар заявляє, що Хафтар створює перешкоди для мирного врегулювання у країні.

Водночас Хафтара, який прагне захопити владу, підтримують Росія, Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія. Російські бойовики ПВК "Вагнера" воюють у складі армії Хафтара, а решта країн відкидають ідею політичного ісламу, прагнучи, щоб країною керувала сильна рука.



Карта лівійського конфлікту / The Economist