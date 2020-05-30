Американское военное командование обвинило Россию в подготовке плацдарма в Ливии для влияния на ситуацию в стране. Чтобы противостоять России в регионе Соединенные Штаты планируют перебросить собственные войска в соседний Тунис.

Россия поддерживает Ливийскую национальную армию и силы Халифа Хафтара не ради победы в войне, а для укрепления собственных позиций. Об этом заявил заместитель начальника разведки африканского командования США Грегори Хэдфилд, сообщает New York Times.

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Он заявил, что Россия перебросила через контролируемые Сирию и Иран 14 бомбардировщиков МиГ-29 и Су-24. Они якобы расположены на военно-воздушной базе Эль-Джуфра.

По его словам, американского офицера, истребители пока не принимали участия в боевых задачах на территории Ливии, но усиливают армию Халифа Хафтара.

Поэтому Соединенные Штаты Америки выразили готовность отправить свои войска в соседний с Ливией Тунис. Все для того, чтобы противостоять России в этом регионе.

Мы рассматриваем с Тунисом новые способы решения взаимных проблем безопасности, в частности использования нашей бригады содействия силам безопасности,

– заявили в африканском командовании ВС США.

Кто такой Халифа Хафтар?Командующий ливийскими вооруженными силами, поддерживаемый российскими боевиками ППК "Вагнера". Именно на него делает свою ставку Россия, а вокруг его противостояния с главой признанного ООН правительства Ливии Фаиз аль-Сараджа и основывается конфликт.

Война в Ливии: коротко

Во внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и правительства национального согласия.

Сараджа поддерживают Турция, которая ввела свои войска, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии в нарушение эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.

В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ППК "Вагнера" ​​воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь, чтобы страной управляла сильная рука.



Карта ливийского конфликта / The Economist