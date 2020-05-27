США обнаружили в Ливии российские боевые самолеты: для чего их туда перебросил Кремль

Командование Вооруженных сил США в Африке (Africom) считает, что Россия направила на территорию Ливии ряд военных истребителей. Сделано это было для поддержки своих частных военных компаний (ЧВК), действующих на территории страны. Заметим, что деятельность военных наемников спонсирует и мониторит непосредственно Кремль.

Что известно о российских военных самолетах в Ливии

По данным американских военных, для поддержки наемников Россия направила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29. Об этом Africom, базирующаяся в немецком Штутгарте, сообщает на своем официальном сайте.

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Говорится, что Россия отправила свои истребители, чтобы те поддержали российских наемников. Последние в ливийской гражданской войне на стороне Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара. Другая сторона – признанное ООН правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем.



Реактивные самолеты, которых Россия направила в Ливию / фото: Пресс-центр Africom

Американские военные утверждают, что истребители вылетели с авиабазы в России, откуда они добрались до Сирии. Здесь судна перекрасили, чтобы замаскировать их российское происхождение.

После этого они, по оценкам американских военных, отправились на территорию Ливии "для поддержки действий наемников частной военной компании Вагнера".

Американские военные не уточнили, когда именно военные самолеты прибыли в Ливию. Они отметили лишь, что это было "совсем недавно".

На опубликованных AFRICOM фотографиях ливийской авиабазы Эль-Джуфра, которые были сделаны 19 мая, видно несколько машин МиГ-29. В пресс-релизе военные подчеркивают, что ни "Ливийская национальная армия" Хафтара, ни частные военные компании не могут вооружать, обслуживать и содержать подобные истребители четвертого поколения.



Один из виновников – МиГ-29, прибывший в Ливию / фото: Пресс-центр Africom

Россия, очевидно, пытается склонить чашу весов в войне в Ливии в свою пользу... Длительное время Россия отрицала весь масштаб своего вмешательства в ливийскую войну. Что ж, теперь против него уже не возразишь,

– подчеркнул генерал армии США Стивен Таунсенд, который возглавляет Africom.

Он добавляет, что такие действия Москвы лишь усугубляют ливийский конфликт, и в результате растет количество жертв и продолжаются страдания с обеих сторон. Кроме того, Кремль не заинтересован в том, что лучше для ливийского народа, а вместо этого работает над достижением своих собственных стратегических целей.

Что об этом говорят в России

Кремль официально все опровергает и снова подчеркивает, что "их там нет". В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов (представляет путинскую "Единую Россию") заявил, что информация, которую дали американские военные, не соответствует действительности. Его слова передают российские информационные агентства.

Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций,

– заявил Красов.

Он добавил, что Россия якобы выступает за прекращение кровопролития в Ливии и якобы призывает все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров.

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Коротко о конфликте в Ливии

Ливия находится в состоянии гражданской войны.

Произошло это после того, как народное восстание, которое поддерживает НАТО, сбросило диктаторский режим полковника Муаммара Каддафи в 2011 году.

Восток и большую часть территории страны контролирует "Ливийская национальная армия" во главе с Хафтаром.

В столице Триполи власть у международно признанного правительства национального соглашения.

Что такое ЧВК "Вагнера"?Это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.



Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация вспоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".



По данным источников немецкой газеты Bild в Бундесвере, общее количество российских наемников достигает 2,5 тысяч человек.