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БЛОГ Эль Мюрид
Аналитик и блогер

Путин влез в еще одну внешнюю войну

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Война в Ливии - Путин влез в еще один внешнюю войну ▷ 24tv.ua
Путін та президент Труччини Ердоган / РИА "Новости"

Путину не удалось договориться 18 мая в ходе телефонного разговора с Эрдоганом о перемирии в Ливии, и по всей видимости, теперь будет попытка навязать перемирие силой.

А вот это уже интересно. 4 российских самолета Су (35, 34 и 24) приземлились в Тобрука и Аль-Джуфре (Ливия). Командующий ВВС Хафтара заявил об ударах возмездия по войскам своих противников.

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Путин против Эрдогана

Переброска военных самолетов не выглядит совсем уж идиотизмом – у Эрдогана в Ливии основу воздушных сил составляют беспилотные аппараты, неспособные воевать в воздухе, а предназначенные для ударов по наземным целям. Российские системы ПВО оказались бессильны против турецких беспилотников (скорее всего из-за низкой квалификации персонала расчетов – наемники есть наемники) Исправлять ситуацию бросили российскую авиацию.

Если путинские соколы все сделают быстро, то они успеют унести ноги после своего пиратского налета на чужую войну. Не успеют – турки могут всерьез закуситься и устроить в Ливии вполне настоящую войну в воздухе.

Однако основная проблема не в этих стрелялках, а в том, что Путин еще глубже влазит еще в один внешний конфликт. Чужой и не имеющий ни малейшего значения для России.

Автор: Эль Мюрид
Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Публикации Война в Ливии Реджеп Эрдоган
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