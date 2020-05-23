Путін вліз у ще одну зовнішню війну

Путіну не вдалося домовитися 18 травня в ході телефонної розмови з Ердоганом про перемир'я в Лівії, і по всій видимості, тепер буде спроба нав'язати перемир'я силою.

А вот это уже интересно. 4 российских самолета Су (35, 34 и 24) приземлились в Тобрука и Аль-Джуфре (Ливия). Командующий ВВС Хафтара заявил об ударах возмездия по войскам своих противников.

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Путин против Эрдогана

Переброска военных самолетов не выглядит совсем уж идиотизмом – у Эрдогана в Ливии основу воздушных сил составляют беспилотные аппараты, неспособные воевать в воздухе, а предназначенные для ударов по наземным целям. Российские системы ПВО оказались бессильны против турецких беспилотников (скорее всего из-за низкой квалификации персонала расчетов – наемники есть наемники) Исправлять ситуацию бросили российскую авиацию.