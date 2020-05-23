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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
БЛОГ Ель Мюрид
Аналітик і блогер

Путін вліз у ще одну зовнішню війну

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Війна в Лівії - Путін вліз у ще один зовнішню війну ▷ 24tv.ua
Путін та президент Труччини Ердоган / РИА "Новости"

Путіну не вдалося домовитися 18 травня в ході телефонної розмови з Ердоганом про перемир'я в Лівії, і по всій видимості, тепер буде спроба нав'язати перемир'я силою.

А вот это уже интересно. 4 российских самолета Су (35, 34 и 24) приземлились в Тобрука и Аль-Джуфре (Ливия). Командующий ВВС Хафтара заявил об ударах возмездия по войскам своих противников.

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Путин против Эрдогана

Переброска военных самолетов не выглядит совсем уж идиотизмом – у Эрдогана в Ливии основу воздушных сил составляют беспилотные аппараты, неспособные воевать в воздухе, а предназначенные для ударов по наземным целям. Российские системы ПВО оказались бессильны против турецких беспилотников (скорее всего из-за низкой квалификации персонала расчетов – наемники есть наемники) Исправлять ситуацию бросили российскую авиацию.

Если путинские соколы все сделают быстро, то они успеют унести ноги после своего пиратского налета на чужую войну. Не успеют – турки могут всерьез закуситься и устроить в Ливии вполне настоящую войну в воздухе.

Однако основная проблема не в этих стрелялках, а в том, что Путин еще глубже влазит еще в один внешний конфликт. Чужой и не имеющий ни малейшего значения для России.

Автор: Ель Мюрид
Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Публікації Війна у Лівії Реджеп Ердоган
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