США виявили в Лівії російські бойові літаки: для чого їх туди перекинув Кремль

Командування Збройних сил США в Африці (Africom) вважає, що Росія направила на територію Лівії низку військових винищувачів. Зроблено це було для підтримки своїх приватних військових компаній (ПВК), що діють на території країни. Зауважимо, що діяльність військових найманців спонсорує та моніторить безпосередньо Кремль.

Що відомо про російські військові літаки в Лівії

За даними американських військових, для підтримки найманців Росія направила до Лівії кілька сучасних винищувачів МіГ-29. Про це Africom, що базується у німецькому Штутгарті, повідомляє на своєму офіційному сайті.

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Мовиться, що Росія відправила свої винищувачі, аби ті підтримали російських найманців. Останні воюють на боці однієї зі сторін лівійської громадянської війни – Лівійської національної армії під проводом генерала Халіфи Хафтара. Інша сторона – визнаний ООН Уряд національної єдності на чолі із Фаїзом Сараджем.



Реактивні літаки, яких Росія направила до Лівії / Фото: Пресцентр Africom



Американські військові переконують, що винищувачі вилетіли з авіабази в Росії, звідки вони дісталися Сирії. Тут судна перефарбували, щоб замаскувати їхнє російське походження.

Після цього вони, за оцінками американських військових, вирушили на територію Лівії для підтримки дій найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Американські військові не уточнили, коли саме військові літаки прибули до Лівії. Вони зазначили лише, що це було "зовсім нещодавно".

На опублікованих AFRICOM фотографіях лівійської авіабази Ель-Джуфра, які було зроблено 19 травня, видно кілька машин МіГ-29. У прес-релізі військові підкреслюють, що ні "Лівійська національна армія" Хафтара, ні приватні військові компанії не можуть озброювати, обслуговувати та утримувати подібні винищувачі четвертого покоління.



Один із винущувачів МіГ-29, що прибув до Лівії / Фото: Пресцентр Africom

Росія, вочевидь, намагається схилити шальку терезів у війні в Лівії на свою користь… Тривалий час Росія заперечувала весь масштаб свого втручання в лівійську війну. Що ж, тепер його вже не заперечиш,

– наголосив генерал армії США Стівен Таунсенд, який очолює Africom.

Він додає, що такі дії Москви лише посилюють лівійський конфлікт, і у результаті зростає кількість жертв і продовжують страждання з обох сторін. Крім того, Кремль не є зацікавленим у тому, що краще для лівійського народу, а замість цього працює над досягненням своїх власних стратегічних цілей.

Що про це кажуть у Росії

Кремль офіційно все спростовує та знову наголошує, що "їх там нєт". Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов (представляє путінську "Єдину Росію") заявив, що інформація, яку на дали американські військові, не відповідає дійсності. Його слова передають російські інформаційні агенції.

Чергова страшилка по-американськи. Це фейк і дезінформація в дусі колишніх американських адміністрацій,

– заявив Красов.

Він додав, що Росія начебто виступає за припинення кровопролиття в Лівії та буцімто закликає всі сторони конфлікту утриматися від застосування зброї та сісти за стіл переговорів.

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Коротко про конфлікт у Лівії

Лівія перебуває у стані громадянської війни.

Сталося це після того, як народне повстання, яке підтримує НАТО, скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.

Схід і більшу частину території країни контролює "Лівійська національна армія" на чолі з Хафтаром.

У столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної угоди.

Що таке ПВК "Вагнера"?Це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.



Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".



За даними джерел німецької газети Bild у Бундесвері, загальна кількість російських найманців досягає 2,5 тисяч осіб.