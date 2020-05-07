Діяльність найманців "Вагнера" у Лівії: ООН уперше в своєму звіті оприлюднило деталі

У Лівії перебувають від 800 до 1200 росіян, включно зі снайперами та спеціалізованими підрозділами. Здебільшого вони є найманцями з російської приватної воєнізованої "групи Вагнера".

Про це мовиться у доповіді Організації Об’єднаних Націй, яку світові інформаційні агенції отримали 6 травня. За словами експертів ООН, підтримують російські найманці з групи "Вагнера" лівійського командувача Халіфу Хафтара. Останній має намір захопити столицю країни – місто Тріполі, передає "Радіо Свобода".

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Зауважимо, що засоби інформації США і раніше повідомляли про діяльність "вагнерівців" у Лівії. Але це вперше, коли їхню присутність підтвердили у звіті ООН.

Раніше у численних публікаціях журналісти писали, що "приватна військова компанія Вагнера" є наближеною до президента Росії Володимира Путіна. Водночас вона бере участь у конфліктах, де Москва прагне впливати неофіційно, без залучення армійських підрозділів. Мовиться я про бойові дії в кількох країнах – від України та Сирії до країн Африки.

Щодо Лівії, то тут "вагнерівці" надають технічну підтримку для:

ремонту військових машин,

участі в бойових операціях,

участі в операціях впливу".

В експертному звіті ООН підкреслюють, що воєнізована група також бере участь у "більш спеціалізованих військових завданнях". Зокрема, здійснює

фаховий контроль ведення артилерійського вогню;

радіоелектронну боротьбу.

Понад два десятки рейсів цивільних літаків між Росією та Східною Лівією з серпня 2018-го по серпень 2019 року були "сильно пов’язаними з власністю "групи Вагнера" або пов’язаних із нею компаній,

– зазначають експерти ООН.

Загалом "група Вагнера", за даними організації, перебуває в Лівії з жовтня 2018 року. У звіті вказано, що лояльні визнаному міжнародною спільнотою уряду Лівії сили, захопили зразки, "типові для озброєння, яке використовували представники "групи Вагнера" в інших місцях – на сході України та в Сирії". Також, мовиться у документі, сили "Вагнера" використовують техніку, характерну для російських військових.

Експерти ООН з’ясували, що більшість найманців "групи Вагнера" є громадянами Росії, але є також громадяни Білорусі, Молдови, Сербії та України.

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Коротко про конфлікт у Лівії

Лівія перебуває у стані громадянської війни.

Сталося це після того, як народне повстання, яке підтримує НАТО, скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.

Схід і більшу частину території країни контролює "Лівійська національна армія" на чолі з Хафтаром.

У столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної угоди.

Що таке ПВК "Вагнера"? Приватна військова компанія "Вагнера" – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.



Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".



За даними джерел німецької газети Bild у Бундесвері, загальна кількість російських найманців досягає 2,5 тисяч осіб.