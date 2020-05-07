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      Діяльність найманців "Вагнера" у Лівії: ООН уперше в своєму звіті оприлюднило деталі

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      Російські найманці "групи Вагнера"
      Російські найманці "групи Вагнера" / Yandex Zen

      У Лівії перебувають від 800 до 1200 росіян, включно зі снайперами та спеціалізованими підрозділами. Здебільшого вони є найманцями з російської приватної воєнізованої "групи Вагнера".

      Про це мовиться у доповіді Організації Об’єднаних Націй, яку світові інформаційні агенції отримали 6 травня. За словами експертів ООН, підтримують російські найманці з групи "Вагнера" лівійського командувача Халіфу Хафтара. Останній має намір захопити столицю країни – місто Тріполі, передає "Радіо Свобода".

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      Зауважимо, що засоби інформації США і раніше повідомляли про діяльність "вагнерівців" у Лівії. Але це вперше, коли їхню присутність підтвердили у звіті ООН.

      Раніше у численних публікаціях журналісти писали, що "приватна військова компанія Вагнера" є наближеною до президента Росії Володимира Путіна. Водночас вона бере участь у конфліктах, де Москва прагне впливати неофіційно, без залучення армійських підрозділів. Мовиться я про бойові дії в кількох країнах – від України та Сирії до країн Африки.

      Щодо Лівії, то тут "вагнерівці" надають технічну підтримку для:

      • ремонту військових машин,
      • участі в бойових операціях,
      • участі в операціях впливу".

      В експертному звіті ООН підкреслюють, що воєнізована група також бере участь у "більш спеціалізованих військових завданнях". Зокрема, здійснює

      • фаховий контроль ведення артилерійського вогню;
      • радіоелектронну боротьбу.

      Понад два десятки рейсів цивільних літаків між Росією та Східною Лівією з серпня 2018-го по серпень 2019 року були "сильно пов’язаними з власністю "групи Вагнера" або пов’язаних із нею компаній,
      – зазначають експерти ООН.

      Загалом "група Вагнера", за даними організації, перебуває в Лівії з жовтня 2018 року. У звіті вказано, що лояльні визнаному міжнародною спільнотою уряду Лівії сили, захопили зразки, "типові для озброєння, яке використовували представники "групи Вагнера" в інших місцях – на сході України та в Сирії". Також, мовиться у документі, сили "Вагнера" використовують техніку, характерну для російських військових.

      Експерти ООН з’ясували, що більшість найманців "групи Вагнера" є громадянами Росії, але є також громадяни Білорусі, Молдови, Сербії та України.

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      Коротко про конфлікт у Лівії

      • Лівія перебуває у стані громадянської війни.
      • Сталося це після того, як народне повстання, яке підтримує НАТО, скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.
      • Схід і більшу частину території країни контролює "Лівійська національна армія" на чолі з Хафтаром.
      • У столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної угоди.

      Що таке ПВК "Вагнера"? Приватна військова компанія "Вагнера" – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.

      Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

      За даними джерел німецької газети Bild у Бундесвері, загальна кількість російських найманців досягає 2,5 тисяч осіб.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна у Лівії Війна у Сирії Війна Лівія Новини Росії Новини політики Новини України
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