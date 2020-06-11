За даними Служби безпеки України, 86 кримчан воюють у приватній військовій компанії "Вагнера". Про це заговорили в контексті ідеї створення приватних військових компаній в Україні.

Кількість мешканців окупованого півострова, що воюють на боці ворога, у коментарі "РБК-Україна" назвав генерал-майор СБУ Ігор Гуськов.

До слова У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

За його словами, всього в іноземних військових компаніях, зокрема російських, воюють сотні українців. Водночас він переконує, що участь українців у таких компаніях має "сумнівну законність.

Зокрема Гуськов говорив про українців в іноземному французькому легіоні, які воюють у третіх державах. Один такий, Дмитро Мартинюк, загинув 1 травня під час бойової операції в Малі.

Генерал-майор СБУ підкреслив, що за нинішнім українським законодавством, таким бійцям і їхнім вербувальникам загрожує до 10 років за ґратами.

ПВК "Вагнера" як приклад приватної військової компанії

ПВК "Вагнера" – це російська приватна військова компанія, яка бере участь у понад пів дюжини військових конфліктів. Переважно в Африці, а також в сусідніх країнах.

Це військова структура, яка формується з найманців – людей, що воюють за гроші. Першочергово ПВК "Вагнера" у 2013 році створювалася буцімто "для захисту нафтопроводів і нафтових родовищ у Сирії".

Втім вже згодом компанія брала активну участь у сирійській війні, російсько-українській війні. Крім того, вона причетна до конфліктів у Судані, Центральноафриканській Республіці, Мадагаскарі й інших африканських країнах. Під час анексій Криму й війні на Донбасі участь брали тисячі найманців.