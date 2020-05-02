У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

Дмитро Мартинюк із Хмельницької області служив у французькому Іноземному легіоні. 29-річний військовий загинув у африканській країні Малі під час спецоперації.

Авто військової групи під час виконання завдання у Сахелі підірвалося на саморобному вибуховому пристрої терористів. Про смерть українця Дмитра Мартинюка повідомив сам президент Франції Еммануель Макрон, пише видання Paris Match.

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Стався вибух ще 23 квітня, усіх військових, що перебували в авто, шпиталізували. Дмитра одразу ж евакуювали до Франції і направили у військовий шпиталь під Парижем.

Вже 1 травня стало відомо, що українець Дмитро Мартинюк від отриманих травм помер. Як повідомляє штаб, ще один легіонер у тяжкому стані, за його життя борються лікарі.

Еммануель Макрон вшанував його пам'ять та заявив про мужність французький солдат біля Сахелі.

Що відомо про Дмитра Мартинюка

Військовому було лише 29 років, він народився у місті Волочиську на Хмельниччині. До французького легіону Дмитро Мартинюк вступив у 2015 році.

Там він послідовно служив пілотом і стрільцем броньованої машини. Після місії в Джібуті в 2017 році він був призначений начальником легкоброньованої машини в Малі, де він також служив водієм вантажівки.

Дмитро Мартинюк не був одруженим та не мав дітей.

Українець став 42 полеглим солдатом французької армії від початку інтервенції у 2013 році.

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