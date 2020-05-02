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      В Мали погиб французский легионер из Украины Дмитрий Мартынюк: подробности

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      Дмитрий Мартынюк погиб в Мали
      Дмитрий Мартынюк погиб в Мали / Коллаж 24 канала

      Дмитрий Мартынюк из Хмельницкой области служил во французском иностранном легионе. 29-летний военный погиб в африканской стране Мали во время спецоперации.

      Авто военной группы во время выполнения задания в Сахеле взорвалось на самодельном взрывном устройстве террористов. О смерти украинца Дмитрия Мартынюка сообщил сам президент Франции Эммануэль Макрон, пишет издание Paris Match.

      В то же время на Донбассе Боевики с беспилотника сбросили гранату на бойцов ВСУ возле Гнутово

      Произошел взрыв еще 23 апреля, всех военных, находившихся в авто, госпитализировали. Дмитрия сразу же эвакуировали во Францию ​​и направили в военный госпиталь под Парижем.

      Уже 1 мая стало известно, что украинец Дмитрий Мартынюк от полученных травм умер. Как сообщает штаб, еще один легионер в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

      Эммануэль Макрон почтил его память и заявил о мужестве французских солдат возле Сахеля.

      Что известно о Дмитрии Мартынюке

      Военному было всего 29 лет, он родился в городе Волочиск в Хмельницкой области. Во французский легион Дмитрий Мартынюк вступил в 2015 году.

      Там он последовательно служил пилотом и стрелком бронированной машины. После миссии в Джибути в 2017 году он был назначен начальником легкобронированной машины в Мали, где он также служил водителем грузовика.

      Дмитрий Мартынюк не был женат и не имел детей.

      Украинец стал 42 погибшим солдатом французской армии с начала интервенции в 2013 году.

      Где находится Мали – смотрите на карте 

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Эммануэль Макрон Новости Хмельницкого Взрыв Терроризм Война Африка Новости Франции Жертвы
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