В Мали погиб французский легионер из Украины Дмитрий Мартынюк: подробности

Дмитрий Мартынюк из Хмельницкой области служил во французском иностранном легионе. 29-летний военный погиб в африканской стране Мали во время спецоперации.

Авто военной группы во время выполнения задания в Сахеле взорвалось на самодельном взрывном устройстве террористов. О смерти украинца Дмитрия Мартынюка сообщил сам президент Франции Эммануэль Макрон, пишет издание Paris Match.

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Произошел взрыв еще 23 апреля, всех военных, находившихся в авто, госпитализировали. Дмитрия сразу же эвакуировали во Францию ​​и направили в военный госпиталь под Парижем.

Уже 1 мая стало известно, что украинец Дмитрий Мартынюк от полученных травм умер. Как сообщает штаб, еще один легионер в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Эммануэль Макрон почтил его память и заявил о мужестве французских солдат возле Сахеля.

Что известно о Дмитрии Мартынюке

Военному было всего 29 лет, он родился в городе Волочиск в Хмельницкой области. Во французский легион Дмитрий Мартынюк вступил в 2015 году.

Там он последовательно служил пилотом и стрелком бронированной машины. После миссии в Джибути в 2017 году он был назначен начальником легкобронированной машины в Мали, где он также служил водителем грузовика.

Дмитрий Мартынюк не был женат и не имел детей.

Украинец стал 42 погибшим солдатом французской армии с начала интервенции в 2013 году.

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