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      Боевики с беспилотника сбросили гранату на бойцов ВСУ возле Гнутового: есть раненый

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      Атака боевиков на ВСУ с беспилотника 2 мая около Гнутово
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      Пророссийские оккупанты 2 мая атаковали украинских военных на Донбассе. Они использовали беспилотник, с помощью которого сбросили снаряд к гранатомету ВОГ-17 на позиции ВСУ. Ранения получил один боец Объединенных сил.

      Военный получил осколочное ранение, сообщает пресс-центр штаба ООС на своей фейсбук-странице.

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      Раненого эвакуировали в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

      По данным штаба, подразделения ВСУ, используя имеющиеся огневые средства, дали оккупантам адекватный ответ. Потери боевиков пока уточняются.

      Отметим, что на протяжении минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. От обстрелов получили ранения трое украинских военных.

      Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции. С начала 2020 года Украина уже потеряла 48 военных – поименный список героев здесь.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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