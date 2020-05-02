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      Бойовики з безпілотника скинули гранату на бійців ЗСУ біля Гнутового: є поранений

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      Атака бойовиків на ЗСУ з безпілотника 2 травня біля Гнутового
      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      Проросійські окупанти 2 травня атакували українських військових на Донбасі. Вони використали безпілотник, за допомогою якого скинули снаряд до гранатомету ВОГ-17 на позиції ЗСУ. Поранення отримав один боєць Об'єднаних сил.

      Військовий отримав осколкове поранення, повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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      Пораненого евакуювали до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

      За даними штабу, підрозділи ЗСУ використовуючи наявні вогневі засоби, дали окупантам адекватну відповідь. Втрати бойовиків наразі уточнюються.

      Відзначимо, що впродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Від обстрілів отримали поранення троє українських військових.

      Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції. Від початку 2020 року Україна вже втратила 48 військових – поіменний список героїв тут.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
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