Беларусь и Украина решили усилить контроль на границах после задержания боевиков "Вагнера" на белорусской территории. Также пограничники стран будут активно взаимодействовать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Послов Украины и России вызвали в МИД Беларуси

О таких шагах договорились на встрече в белорусском МИД с временным поверенным в делах Украины в Беларуси Петром Врублевским. Об этом информирует пресс-служба белорусского дипломатического ведомства.

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Также отдельно в Министерстве иностранных дел вызвали и посла России Дмитрия Мезенцева. Дипломата просили предоставить информацию о задержанных боевиках, которые являются российскими гражданами, относительно цели и пути их прибытия на территорию Беларуси.

Такую же просьбу озвучили и Врублевскому, так как среди 33 задержанных наемников есть и граждане Украины, а также те, кто воевал на территории Донетчины и Луганщины со стороны боевиков.

Обратите внимание! Ранее в украинском МИД не исключили возможность экстрадиции части наемников "Вагнера" в Украину. Однако, отметили в дипведомстве, этот вопрос будут решать соответствующие правоохранительные органы.

Что известно о задержании наемников "Вагнера" в Беларуси