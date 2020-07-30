Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: Минск и Киев усилят контроль на границах
Беларусь и Украина решили усилить контроль на границах после задержания боевиков "Вагнера" на белорусской территории. Также пограничники стран будут активно взаимодействовать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.
Послов Украины и России вызвали в МИД Беларуси
О таких шагах договорились на встрече в белорусском МИД с временным поверенным в делах Украины в Беларуси Петром Врублевским. Об этом информирует пресс-служба белорусского дипломатического ведомства.
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Также отдельно в Министерстве иностранных дел вызвали и посла России Дмитрия Мезенцева. Дипломата просили предоставить информацию о задержанных боевиках, которые являются российскими гражданами, относительно цели и пути их прибытия на территорию Беларуси.
Такую же просьбу озвучили и Врублевскому, так как среди 33 задержанных наемников есть и граждане Украины, а также те, кто воевал на территории Донетчины и Луганщины со стороны боевиков.
Что известно о задержании наемников "Вагнера" в Беларуси
- 29 июля в Беларуси под Минском задержали 32 боевиков "Вагнера", еще одного наемника поймали на юге страны.
- Им инкриминируют подготовку к теракту.
- По информации Совета Безопасности Белоруссии, на территории страны могут находиться до 200 боевиков.
- Они прибыли в страну якобы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.