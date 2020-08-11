Дружина екскандидата в президенти Валерія Цепкала Вероніка закликала міжнародне співтовариство визнати кандидатку від опозиції єдиним легітимно обраним президентом Білорусі.

Вона записала відеозвернення на підтримку Світлани Тихановської та оприлюднила його на своїй фейсбук-сторінці.

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Де зараз перебуває сама Вероніка Цепкало

Опозиціонерка зараз, за ​​даними ЗМІ, перебуває в Росії. Як повідомив її чоловік, подружжя вирішило знову покинути Білорусь з міркувань безпеки.

Я звертаюся до всієї світової спільноти, будь ласка, допоможіть зупинити беззаконня в Білорусі, зупинити кровопролиття, визнайте Світлану єдиним законно обраним президентом,

– закликала Цепкало у відеозверненні.

Вона також назвала брехнею слова Олександра Лукашенка про те, що протестами керують з-за кордону.

"Лукашенко нахабно бреше. Нас обманювали протягом 26 років, і зараз обман триває", – заявила Цепкало.

Дивіться відео звернення Вероніки Цепкало:

Зверніть увагу! МЗС Польщі заявило, що держава готова виступити посередницею між владою й опозицією в Білорусі. Глава міністерства Яцек Чапутович заявив, що Польща зацікавлена, аби Білорусь була демократичною й відкритою до співпраці.

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