Зупиніть беззаконня: Вероніка Цепкало закликала світ визнати Тихановську главою Білорусі
Дружина екскандидата в президенти Валерія Цепкала Вероніка закликала міжнародне співтовариство визнати кандидатку від опозиції єдиним легітимно обраним президентом Білорусі.
Вона записала відеозвернення на підтримку Світлани Тихановської та оприлюднила його на своїй фейсбук-сторінці.
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Де зараз перебуває сама Вероніка Цепкало
Опозиціонерка зараз, за даними ЗМІ, перебуває в Росії. Як повідомив її чоловік, подружжя вирішило знову покинути Білорусь з міркувань безпеки.
Я звертаюся до всієї світової спільноти, будь ласка, допоможіть зупинити беззаконня в Білорусі, зупинити кровопролиття, визнайте Світлану єдиним законно обраним президентом,
– закликала Цепкало у відеозверненні.
Вона також назвала брехнею слова Олександра Лукашенка про те, що протестами керують з-за кордону.
"Лукашенко нахабно бреше. Нас обманювали протягом 26 років, і зараз обман триває", – заявила Цепкало.
Дивіться відео звернення Вероніки Цепкало:
Світлана Тихановська покинула Білорусь: що цьому передувало
- 9 серпня у Білорусі обирали президента. Людей обурило те, що глава держави Олександр Лукашенко нібито набрав приблизно 80% підтримки. Натомість Тихановська – менше ніж 10%.
- Тисячі білорусів вийшли на вулиці міст з протестами. Однак все закінчилось кров'ю та жорстоким побиттям. сутички трапились між мітингувальниками та ОМОНівцями. Поранені десятки людей, відомо про 3 загиблих.
- Протести продовжились 10 серпня. Знову ОМОН жорстко розганяв учасників акцій.
- Про виїзд Тихановської до Литви повідомив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічус у своєму твітері. Їй разом з дітьми одразу забезпечили охорону.