У штабі Світлани Тихановської звернулися до чинної влади Білорусі з проханням не застосовувати насильство проти протестувальників. Натомість там закликають до діалогу для "мирної передачі влади народу".

Команда Тихановської заявила про підтримку всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом, йдеться у телеграмі "Страна для жизни".

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У штабі опозиціонерки кажуть, що солідарні з тими, хто відстоює своє право на краще майбутнє для себе і своїх дітей. Однак від наразі чинної влади там теж очікують певних дій.

Ми пропонуємо почати діалог про мирну передачу влади народу без насильства і потрясінь,

– йдеться в заяві.

Команда Тихановської також закликає владу Білорусі не застосовувати насильство проти мирних громадян.

Відповідно до даних екзитполів та попередніх результатів голосування, Олександр Лукашенко набирає приблизно 80%. Білоруси не вірять у це: мовляв, підтримка була мінімальна, а результати на його користь банально сфальсифікували. Після цієї інформації ввечері 9 почалися масові протести.

Вони продовжилися і наступного дня. Акції супроводжуються насильством силовиків.

Приблизно сто людей (активісти та правоохоронці) постраждали. Відомо про щонайменше 5 тисяч затриманих.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

Водночас сама опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала в Литву. Вона натякнула на те, що її могли залякувати. Згодом вона закликала протестувальників "здати зброю" і йти додому.

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