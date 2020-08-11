В штабе Светланы Тихановской обратились к действующим властям Беларуси с просьбой не применять насилие против протестующих. Зато там призывают к диалогу для "мирной передачи власти народу".

Команда Тихановской заявила о поддержке всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем, говорится в телеграме "Страна для жизни".

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В штабе оппозиционера говорят, что солидарны с теми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Однако от ныне действующей власти там тоже ожидают определенных действий.

Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений,

– говорится в заявлении.

Команда Тихановской также призывает власти Беларуси не применять насилие против мирных граждан.

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