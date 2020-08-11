Штаб Тихановской призывает власти Беларуси к диалогу о "мирной передаче власти народу"
В штабе Светланы Тихановской обратились к действующим властям Беларуси с просьбой не применять насилие против протестующих. Зато там призывают к диалогу для "мирной передачи власти народу".
Команда Тихановской заявила о поддержке всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем, говорится в телеграме "Страна для жизни".
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В штабе оппозиционера говорят, что солидарны с теми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Однако от ныне действующей власти там тоже ожидают определенных действий.
Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений,
– говорится в заявлении.
Команда Тихановской также призывает власти Беларуси не применять насилие против мирных граждан.
Протесты в Беларуси: главная
- Согласно данным экзитполов и предварительных результатов голосования, Александр Лукашенко набирает примерно 80%. Беларусы не верят в это: мол, поддержка была минимальная, а результаты в его пользу банально сфальсифицировали. После этой информации вечером начались массовые протесты.
- Они продолжились и на следующий день. Акции сопровождаются насилием силовиков.
- Примерно сто человек (активисты и правоохранители) пострадали. Известно о по меньшей мере 5 тысяч задержанных.
- С 11 августа беларусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- В то же время сама оппозиционерк Светлана Тихановская выехала в Литву. Она намекнула на то, что ее могли запугивать. Впоследствии она призвала протестующих "сдать оружие" и идти домой.
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