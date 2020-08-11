Жена экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника призвала международное сообщество признать кандидата от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Беларуси.

Она записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской и обнародовала его на своей фейсбук-странице.

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Где сейчас находится сама Вероника Цепкало

Оппозиционерка сейчас, по данным СМИ, находится в России. Как сообщил ее муж, супруги решили снова покинуть Беларусь из соображений безопасности.

Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить беззаконие, которое происходит в Беларуси, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента,

– призвала Цепкало в видеообращении.

Она также назвала ложью слова Александра Лукашенко о том, что протестами руководят из-за границы.

"Лукашенко нагло врет. Нас обманывали в течение 26 лет, и сейчас обман продолжается", – заявила Цепкало.

Смотрите видео обращения Вероники Цепкало:

Обратите внимание! МИД Польши заявил, что государство готово выступить посредником между властью и оппозицией в Беларуси. Глава министерства Яцек Чапутович заявил, что Польша заинтересована, чтобы Беларусь была демократической и открытой к сотрудничеству.

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