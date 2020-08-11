Остановите беззаконие: Вероника Цепкало призвала мир признать Тихановскую главой Беларуси
Жена экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника призвала международное сообщество признать кандидата от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Беларуси.
Она записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской и обнародовала его на своей фейсбук-странице.
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Где сейчас находится сама Вероника Цепкало
Оппозиционерка сейчас, по данным СМИ, находится в России. Как сообщил ее муж, супруги решили снова покинуть Беларусь из соображений безопасности.
Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить беззаконие, которое происходит в Беларуси, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента,
– призвала Цепкало в видеообращении.
Она также назвала ложью слова Александра Лукашенко о том, что протестами руководят из-за границы.
"Лукашенко нагло врет. Нас обманывали в течение 26 лет, и сейчас обман продолжается", – заявила Цепкало.
Смотрите видео обращения Вероники Цепкало:
Светлана Тихановская покинула Беларусь: что этому предшествовало
- 9 августа в Беларуси избирали президента. Людей возмутило то, что глава государства Александр Лукашенко якобы набрал примерно 80% поддержки. Зато Тихановская менее 10%.
- Тысячи белорусов вышли на улицы городов с протестами. Однако все закончилось кровью и жестоким избиением. Столкновения произошли между митингующими и омоновцами. Ранены десятки людей, известно о 3 погибших.
- Протесты продолжились 10 августа. Вновь ОМОН жестко разгонял участников акций.
- О выезде Тихановской в Литву сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем твиттере. Ей вместе с детьми сразу обеспечили охрану.