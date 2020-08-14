Білоруський опозиціонер та екскандидат у президенти Валерій Цепкало наразі переховується в Україні. Попри це, він називає збройну агресію Росії в Україні "громадянською війною".

Заява Цепкала про війну на Донбасі

Свою думку він озвучив в ефірі "4 каналу", підкресливши, що вважає Донбас українським.

Важливо ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати голосування: у Лукашенка – 80%

Опозиціонер наголосив, що Донбас – це частина України. Щоправда, він не впевнений, чи є на Донбасі російські війська.

Є там російські війська чи ні – я не можу сказати, я цього просто не знаю. З точки зору міжнародного права, і, в зокрема, наскільки я розумію, Росії, вона теж визнає, що Донбас, Луганськ, Донецьк є невід'ємною частиною України,

– сказав Цепкало.

Також він додав. що розглядає війну в Україні, як громадянський конфлікт, де воюють громадяни однієї й тієї ж країни. За його словами, втручання і підтримка бойовиків з боку РФ "напевно, є".

Оцінюючи перспективи врегулювання ситуації, Цепкало заявив, що основний шлях – це проведення ефективної модернізації України.

Актуально Чий Крим: конкурентка Лукашенка з другої спроби таки відповіла на питання – відео

Чому вислів "громадянська війна на Донбасі" не є правильним

Вже 6 років поспіль в Україні триває війна. За ці роки назбиралося безліч доказів російської присутності на сході України. Однак російські пропагандисти називають війну "громадянською", перекручуючи її зміст. У такому контексті виходить, що українці на Донбасі воюють проти самих себе, а не захищають свої землі від окупантів.