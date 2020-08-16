Екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Росія не пропускає через кордон його дружину Вероніку. Її разом з малими дітьми тримають на кордоні з Україною.

Моя дружина з дітьми перебуває на російсько-українському кордоні на пункті переходу "Троєбортне", заявив Валерій Цепкало у своєму фейсбуці.

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Станом на 3 годину ночі, коли була остання інформація, її понад 2 години вже утримували на кордоні. Ба більше, її повернули російські прикордонники вже після того, як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральної смуги.

Розглядаю це, як відвертий тиск на мене через мою дружину й моїх дітей через мою політичну позицію,

– заявив Валерій Цепкало.

Пункт пропуску між Троєбортним і Бачівськом: карта

Хто такий Валерій Цепкало