Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук Степана Путила та Валерія Цепкала. Перший є засновником білоруського телеграм-каналу NEXTA, який активно висвітлює події в країні. Другий – колишній кандидат в президенти, який через переслідування покинув країну.

МВС РФ вказало підставою для розшуку Путила статтю кримінального кодексу, проте яку саме – не уточнили. Про це йдеться на сайті відомства, пише 24 канал.

До теми NEXTA.Live – рупор протестів: що відомо про найпопулярніший телеграм-канал у Білорусі

Напередодні Путила оголосила в розшук у Білорусі: там проти нього завели кримінальну справу. Саме після цього з'явилася інформація про те, що хлопця розшукують і в Росії.

Журналіста звинувачують в організації та підготовці масових заворушень та їх фінансуванні. За попередньою інформацією, засновнику телеграм-каналу NEXTA загрожує позбавлення волі до 15 років.



Путила оголосили в розшук / Скриншот з сайту МВС РФ

Росіяни також оголосили в розшук Валерія Цепкала – колишнього кандидата на пост президента Білорусі. Раніше він виїхав з батьківщини до Росії, а потім – в Україну, де перебуває і досі.

Що відомо про телеграм-канал NEXTA та його засновників

Телеграм-канал NEXTA заснували ще у 2015 році – на базі однойменного ютуб-каналу, який вів 17-річний Степан Путило.

Зараз Путило перебуває у Польщі. Він виїхав туди після того, як до нього додому вдерлися силовики та влаштували обшуки через "образи у бік Лукашенка".

Головним редактором NEXTA є Роман Протасевич, він разом зі Степаном займається висвітленням подій в Білорусі.

Путило та Протасевич вважають, що Крим – це українська територія, а російського президента Володимира Путіна називають злочинцем.

Довідка. Телеграм-канал NEXTA став основним джерелом інформації під час протестів у Білорусі. Наразі це найпопулярніший телеграм-канал там. На момент публікації цього матеріалу він зібрав майже 2 мільйони підписників.



Там з'являються повідомлення, відео та фото з демонстрацій, які відправляють самі користувачі. Водночас там можна побачити заклики, агітацію та координацію дій під час протестів.