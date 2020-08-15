Росія розшукує Цепкала та засновника NEXTA – опозиційного телеграм-каналу в Білорусі
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук Степана Путила та Валерія Цепкала. Перший є засновником білоруського телеграм-каналу NEXTA, який активно висвітлює події в країні. Другий – колишній кандидат в президенти, який через переслідування покинув країну.
МВС РФ вказало підставою для розшуку Путила статтю кримінального кодексу, проте яку саме – не уточнили. Про це йдеться на сайті відомства, пише 24 канал.
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Напередодні Путила оголосила в розшук у Білорусі: там проти нього завели кримінальну справу. Саме після цього з'явилася інформація про те, що хлопця розшукують і в Росії.
Журналіста звинувачують в організації та підготовці масових заворушень та їх фінансуванні. За попередньою інформацією, засновнику телеграм-каналу NEXTA загрожує позбавлення волі до 15 років.
Путила оголосили в розшук / Скриншот з сайту МВС РФ
Росіяни також оголосили в розшук Валерія Цепкала – колишнього кандидата на пост президента Білорусі. Раніше він виїхав з батьківщини до Росії, а потім – в Україну, де перебуває і досі.
Що відомо про телеграм-канал NEXTA та його засновників
- Телеграм-канал NEXTA заснували ще у 2015 році – на базі однойменного ютуб-каналу, який вів 17-річний Степан Путило.
- Зараз Путило перебуває у Польщі. Він виїхав туди після того, як до нього додому вдерлися силовики та влаштували обшуки через "образи у бік Лукашенка".
- Головним редактором NEXTA є Роман Протасевич, він разом зі Степаном займається висвітленням подій в Білорусі.
- Путило та Протасевич вважають, що Крим – це українська територія, а російського президента Володимира Путіна називають злочинцем.