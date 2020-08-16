У Білорусі порушили справу проти опозиціонера Цепкала: він – у розшуку
Експретендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало оголошений у розшук. Проти політика на його батьківщині порушили справу за хабарництво.
Цепкалу інкримінують хабарництво
Про те, що Цепкало став фігурантом кримінальної справи, повідомили у його штабі. Наразі офіційного підтвердження юристи штабу не отримали. Про це інформує Інтерфакс- Україна.
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Прошу на розшук злочинця орієнтувати особистий склад відділів внутрішніх справ та додаткові сили,
– мовиться у орієнтуванні управління кримінального розшуку УВС Мінського облвиконкому.
Зазначимо, що 15 серпня Цепкало вже оголошений у розшук Російською Федерацією. Наразі Цепкало перебуває у Києві, сюди ж з Росії 16 серпня приїхала його дружина Вероніка та діти.
Що відомо про Валерія Цепкала
- Цепкало – колишній глава Білоруського парку високих технологій, кандидат юридичних наук в галузі міжнародного права.
- З 24 лютого 1997 по 2 квітня 2002 року обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США і Мексиці.
- Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі, нарахувавши менше ніж 100 тисяч достовірних підписів за нього.
- Дружина Цепкала – Вероніка – брала активну участь у передвиборчій кампанії Світлани Тихановської.