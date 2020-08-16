Експретендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало оголошений у розшук. Проти політика на його батьківщині порушили справу за хабарництво.

Цепкалу інкримінують хабарництво

Про те, що Цепкало став фігурантом кримінальної справи, повідомили у його штабі. Наразі офіційного підтвердження юристи штабу не отримали. Про це інформує Інтерфакс- Україна.

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Прошу на розшук злочинця орієнтувати особистий склад відділів внутрішніх справ та додаткові сили,

– мовиться у орієнтуванні управління кримінального розшуку УВС Мінського облвиконкому.

Зазначимо, що 15 серпня Цепкало вже оголошений у розшук Російською Федерацією. Наразі Цепкало перебуває у Києві, сюди ж з Росії 16 серпня приїхала його дружина Вероніка та діти.

Що відомо про Валерія Цепкала