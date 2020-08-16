Колишня кандидатка у президенти Білорусі Марія Колеснікова звернулася до білорусів, які мітингували 16 серпня у Мінську. Вона наголосила, що білоруси повинні висловлювати своє незадоволення, щоб зміни настали якомога швидше.

Колеснікова закликала людей не припиняти боротьбу. Відео її виступу оприлюднили на ютуб-каналі "TUT.BY. Политика".

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У своєму виступі Колеснікова декілька разів наголошувала на тому, що білоруси не одні у своїх прагненнях.

Вперше за 26 років ми відчуваємо себе вільною, європейською нацією. І разом ми переможемо. Борітеся зі своїми страхами та долучайтеся до нас, ми вас підтримаємо,

– заявила Колеснікова.

Колишня кандидатка у президенти підкреслила, що влада протягом 26 років обманювала свій народ. Та "вкрала" у нього 26 років незалежності.

Серед головних вимог Колеснікова назвала:

припинення насилля;

покарання силовиків, які били та катували активістів;

компенсація постраждалим;

звільнити усіх політв'язнів;

відставка Лукашенка.

Люди скандували гасла "Жыве Беларусь!", "Свободу!" та аплодували.

Виступ Марії Колеснікової: дивіться відео

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