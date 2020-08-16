Ми припинили боятися, – Колеснікова закликала людей не зупиняти протеси
Колишня кандидатка у президенти Білорусі Марія Колеснікова звернулася до білорусів, які мітингували 16 серпня у Мінську. Вона наголосила, що білоруси повинні висловлювати своє незадоволення, щоб зміни настали якомога швидше.
Колеснікова закликала людей не припиняти боротьбу. Відео її виступу оприлюднили на ютуб-каналі "TUT.BY. Политика".
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У своєму виступі Колеснікова декілька разів наголошувала на тому, що білоруси не одні у своїх прагненнях.
Вперше за 26 років ми відчуваємо себе вільною, європейською нацією. І разом ми переможемо. Борітеся зі своїми страхами та долучайтеся до нас, ми вас підтримаємо,
– заявила Колеснікова.
Колишня кандидатка у президенти підкреслила, що влада протягом 26 років обманювала свій народ. Та "вкрала" у нього 26 років незалежності.
Серед головних вимог Колеснікова назвала:
- припинення насилля;
- покарання силовиків, які били та катували активістів;
- компенсація постраждалим;
- звільнити усіх політв'язнів;
- відставка Лукашенка.
Люди скандували гасла "Жыве Беларусь!", "Свободу!" та аплодували.
Виступ Марії Колеснікової: дивіться відео
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Масові протести у Білорусі: головне
- Масштабні акції протесту тривають у Білорусі вже сім днів поспіль. Люди вийшли на вулиці ще 9 серпня після закінчення голосування за нового президента.
- Перші дні протестів запам'яталися кривавими сутичками з ОМОНом та сотнями постраждалих. Мітинги у Білорусі вже назвали наймасштабнішими протистояння за всю історію незалежності держави.
- У неділю 16 серпня противники режиму Лукашенка влаштували історичний марш "За свободу", що став найбільшим в історії Білорусі.
- Тим часом, мітинг на підтримку Лукашенка провели під Будинком уряду. На нього бюджетників звозили зі всієї Білорусі.