Соратниця Тихановської Марія Колеснікова залишається у Білорусі
Головна суперниця Олександра Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Литви. Разом з нею країну покинула керівниця її штабу Марія Мороз. Натомість, соратниця Тихановської Марія Колеснікова ухвалила рішення залишитись у Білорусі.
Колеснікова зараз перебуває у Мінську
З Колесніковою усе гаразд і вона перебуває у Мінську. Про це у штабі Світлани Тихановської розповіли TUT.by.
До теми Світлана Тихановська виїхала в Литву
Марія – у порядку, ми з нею на зв'язку. Вона в Мінську і на свободі. Через поганий Інтернет комунікація дещо ускладнена,
– наголосили у штабі.
Раніше Колеснікова заявляла, що протести – це лише початок боротьби штабу. Опозиціонерка навіть пробувала зв'язатись з очільниками МВС, аби зупинити насилля проти мітингувальників.
Раніше Колеснікову затримували правоохоронці
Зазначимо, що раніше Колеснікову уже затримували білоруські правоохоронці. Її силою витягнули з автомобіля. Згодом опозиціонерку відпустили, заявивши, що просто її переплутали з іншою людиною.
Аналогічна ситуація була з керівницею штабу Тихановської Марією Мороз. З нею просто проводили "роз'яснювальну роботу".
Що відомо про Марію Колеснікову?Марія Колеснікова очолювала штаб опозиційного кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарико.
Політика, який протягом багатьох років "Белгазпромбанк", звинуватили в ухилянні від сплати податків та незаконній легалізації доходів.
ЦВК не допустила Бабарико до виборів. Колеснікова розпочала роботу з Тихановською.