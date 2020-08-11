Головна суперниця Олександра Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Литви. Разом з нею країну покинула керівниця її штабу Марія Мороз. Натомість, соратниця Тихановської Марія Колеснікова ухвалила рішення залишитись у Білорусі.

Колеснікова зараз перебуває у Мінську

З Колесніковою усе гаразд і вона перебуває у Мінську. Про це у штабі Світлани Тихановської розповіли TUT.by.

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Марія – у порядку, ми з нею на зв'язку. Вона в Мінську і на свободі. Через поганий Інтернет комунікація дещо ускладнена,

– наголосили у штабі.

Раніше Колеснікова заявляла, що протести – це лише початок боротьби штабу. Опозиціонерка навіть пробувала зв'язатись з очільниками МВС, аби зупинити насилля проти мітингувальників.

Раніше Колеснікову затримували правоохоронці

Зазначимо, що раніше Колеснікову уже затримували білоруські правоохоронці. Її силою витягнули з автомобіля. Згодом опозиціонерку відпустили, заявивши, що просто її переплутали з іншою людиною.

Аналогічна ситуація була з керівницею штабу Тихановської Марією Мороз. З нею просто проводили "роз'яснювальну роботу".