Главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская выехала в Литву. Вместе с ней страну покинула руководитель ее штаба Мария Мороз. Зато, соратница Тихановской Мария Колесникова приняла решение остаться в Беларуси.

Колесникова сейчас находится в Минске

С Колесниковой все хорошо и находится она в Минске. Об этом в штабе Светланы Тихановской рассказали TUT.by.

К теме Светлана Тихановская уехала в Литву

Мария – в порядке, мы с ней на связи. Она в Минске и на свободе. Из-за плохого Интернета коммуникация несколько затруднена,

– отметили в штабе.

Ранее Колесникова заявляла, что протесты – это только начало борьбы штаба. Оппозиционерка даже пробовала связаться с руководителями МВД, чтобы остановить насилие против митингующих.

Ранее Колесникову задерживали правоохранители

Отметим, что ранее Колесникову уже задерживали белорусские правоохранители. Ее силой вытащили из автомобиля. Впоследствии оппозиционерку отпустили, заявив, что просто ее перепутали с другим человеком.

Аналогичная ситуация была с руководительницей штаба Тихановской Марией Мороз. С ней просто проводили "разъяснительную работу".