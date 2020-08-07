На святі, яке організувала білоруська влада, люди влаштували флешмоб із білими стрічками та співали пісню гурту "Кіно" "Перемен". Діджеїв, що увімкнули Цоя, затримали.

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська планувала влаштувати в центрі Мінська мітинг-концерт. Оскільки всі 6 майданчиків, відведених для передвиборчої агітації виявились зайнятими, люди організували невеликий флешмоб із білими стрічками, повідомляє DW.

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Ввечері звукорежисери увімкнули пісню гурту Кіно "Перемен". Люди почали підспівувати, піднімаючи руки із білими браслетами та стрічками догори. Щоправда, ні Тихановська, ні представниці об'єднаних штабів Марія Колесникова і Вероніка Цепкало не приїхали на флешмоб.



Діджеї, що увімкнули пісню / Фото TUT.BY

Чоловіки, які розпоряджалися на святі, явно розгубилися і пропустили кілька куплетів пісні, але потім вирвали проводи з звукопідсилювальної апаратури. ОМОН відтіснив усіх від сцени, проте більше нічого не відбувалося.

Люди скандували: "Перемен!", "Світла!", "Вір! Можам! Пераможам!" і "Жыве Беларусь!" Деякі вимагали продовження концерту, маючи на увазі пісні Цоя. Коли через пів години полагодили пульт і включили записи, люди почали скандувати: "Ганьба!".

Як повідомляють білоруські ЗМІ, діджеїв, що включили пісні, затримали, звинувативши їх у зриві сімейного свята "брудною політикою". Ввечері 6 серпня вони вже не виходили на зв'язок.

У Мінську співають пісню "Перемен":