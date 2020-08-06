Напередодні президентських виборів глядачів розважатимуть зірки білоруського шоубізу, а також гості з України, Росії та Сполучених Штатів Америки.

Акції вже отримали назви "Разом за Білорусь!" і "Моя Білорусь". Концерти пройдуть 8 серпня у найбільших містах країни, повідомляє grodno24.

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Хто з українських зірок може виступити

Олег Винник – концерт у Бресті;

Тіна Кароль – концерт у Бобруйську;

Павло Зібров – концерт у Бобруйську.



З'явилася перша виступу Олега Винника / Фото з твіттеру Франака Вячорки

Наразі українські зірки виступ ніде не анонсували. Редакція 24 каналу намагається зв'язатись із їхніми представниками і з'ясувати деталі.

Один із "учасників" концерту спростував інформацію про свій виступ

Згодом виконавець, заявлений як учасник концерту, розповів, що виступити у Білорусі його ніхто не запрошував.



Один виконавець вже спростував участь у концерт / Скриншот пабліка "Чай з малинавым варэннем"

Реакція білоруських ЗМІ

Концерти у день тиші викликали у місцевих ЗМІ багато запитань. 8 серпня заборонена будь-яка агітація за кандидатів в президенти Білорусі.

Журналіст Франак Вячорка заявив, що концерти організовує влада, аби зірвати мітинги опозиції.

Щоб зірвати мітинги опозиції напередодні виборів, швидко організовуються провладні концерти, на які запрошують популярних зірок російської, української та американської музики. В усіх регіонах, не лише в Мінську,

— заявив Вячорка.

Білоруська влада вже зірвала декілька опозиційних мітинги кандидатки в президенти Світлани Тихановської. У Слуцьку та Солігорську на площах, де анонсували її зустрічі з виборцями, розпочали раптові ремонтні роботи.

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Під знаком питання залишається і мітинг у Мінську. Місцева влада заявила, що проведе свято у парку Дружби в той же час, коли там заплановано акцію на підтримку Тихановської. Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, для передвиборної агітації мінська влада виділила 6 локацій, однак жодна з них не розташована у центрі міста.

To disrupt opposition rallies on the eve of elections, authorities are quickly organizing pro-government concert inviting popular Russian, Ukrainian, and American music stars. In all regions, not just in Minsk pic.twitter.com/8TsYIDxSaV — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 5, 2020

Однак організатори аргументують такий запізнілий анонс "складнощами з логістикою і питаннями, як доставити артистів в Мінську". Вони наголошують, що безкоштовні концерти – це подарунок білорусам: "інтерес у нас один — нести людям радість".

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Що відомо про вибори у Білорусі?