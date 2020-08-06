Вибори президента Білорусі: керівника виборчого штабу Тихановської затримали, а потім відпустили
У Мінську вранці 6 серпня затримали очільницю виборчого штабу кандидатки у президенти Світлани Тихановської. З Марією Мороз провели роз'яснювальні бесіди, після цього жінку відпустили.
З Мороз провели роз'яснювальні бесіди
Раніше у штабі Тихановської не знали, чому затримали Мороз і коли її відпустять. Про це інформує TUT.by.
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Вранці очільниця штабу відвідувала посольство Литви, аби подати візу. Біля виходу з будівлі її зустріли невідомі чоловіки, які представились працівниками МВС. Вони й затримали Мороз.
Де зараз Марія, ми не знаємо. Сподіваємось, що її забрали для допиту. Хоча, які можуть бути до неї запитання – ідей нема. Але в будь-якому разі у ці дні затримувати керівника штабу кандидата в президенти – це нонсенс,
– повідомляли у штабі Тихановської.
Через дві години жінку відпустили. Як зазначила сама Мороз, з нею проводили "роз'яснювальні бесіди".
Що відомо про вибори президента Білорусі у 2020 році
- Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року.
- На пост президента Білорусі вкотре балотується Олександр Лукашенко.
- З 4 по 8 серпня в країні достроково голосують ті, хто не зможе прийти на голосування у неділю.
- Незалежні спостерігачі заявляють про численні порушення під час голосування.