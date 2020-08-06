У Мінську вранці 6 серпня затримали очільницю виборчого штабу кандидатки у президенти Світлани Тихановської. З Марією Мороз провели роз'яснювальні бесіди, після цього жінку відпустили.

З Мороз провели роз'яснювальні бесіди

Раніше у штабі Тихановської не знали, чому затримали Мороз і коли її відпустять. Про це інформує TUT.by.

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Вранці очільниця штабу відвідувала посольство Литви, аби подати візу. Біля виходу з будівлі її зустріли невідомі чоловіки, які представились працівниками МВС. Вони й затримали Мороз.

Де зараз Марія, ми не знаємо. Сподіваємось, що її забрали для допиту. Хоча, які можуть бути до неї запитання – ідей нема. Але в будь-якому разі у ці дні затримувати керівника штабу кандидата в президенти – це нонсенс,

– повідомляли у штабі Тихановської.

Через дві години жінку відпустили. Як зазначила сама Мороз, з нею проводили "роз'яснювальні бесіди".

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