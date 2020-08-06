У Білорусі влада скасували два опозиційні мітинги кандидатки в президенти Світлани Тихановської. У Слуцьку та Солігорську на площах, де планували провести зустріч з виборцями, розпочали раптові ремонтні роботи.

У Слуцьку, після оголошення про скасування акції, на площі з'явилися омонівці. Правоохоронці почали затримувати людей. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

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4 серпня поліція затримала понад 20 людей. Серед них і редактор місцевого видання SlutskGorod Влад Ярота. Коли їх відвезли до відділку, люди почали кричати: "Ганьба".

Людей затримували не лише на місці проведення мітингу, а й магазині, розташованому через дорогу біля площі.

У Слуцьку затримали учасників опозиційного мітингу: відео

Відомо, що мітинг кандидатки в президенти Світлани Тихановської мав розпочатися о 17:30. Втім перед початком проведення на місці зустрічі з'явилась ремонтна техніка: автовишки, поливальна машина і трактор.

Також працівники підприємства "Зеленбуд" розпочали саджати квіти на клубах. До того ж площа, на якій мав відбутися мітинг, була відогороджена турнікетами.

Як повідомив правозахисник "Весни", о 17:40 машина аварійної служби поїхала з місця під вигуки містян. Однак натомість з'явилися поліція й ОМОН, які розпочали масові затримання.

Що відомо про вибори в Білорусі

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року.

На пост президента Білорусі вкотре балотується Олександр Лукашенко.

Його головна конкурентка – опозиціонерка Світлана Тіхановська, дружина відомого блогера Сергія Тіхановського.

З 4 по 8 серпня в країні достроково голосують ті, хто не зможе прийти на голосування у неділю.

Кандидатка від опозиції Світлана Тихановська закликала людей не приходити на дострокове голосування, а дочекатися основного дня виборів, який відбудеться 9 серпня.

У Білорусі зірвали опозиційні мітинги Тихановської: відео