В Беларуси власти отменили два оппозиционных митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. В Слуцке и Солигорске на площадях, где планировали провести встречу с избирателями, начали внезапные ремонтные работы.

В Слуцке, после объявления об отмене акции, на площади появились омоновцы. Правоохранители начали задерживать людей. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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4 августа полиция задержала более 20 человек. Среди них и редактор местного издания SlutskGorod Влад Ярота. Когда их отвезли в участок, люди начали кричать: "Позор".

Людей задерживали не только на месте проведения митинга, но и магазине, расположенном через дорогу возле площади.

Известно, что митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской должен был начаться в 17:30. Впрочем перед началом проведения на месте встречи появилась ремонтная техника: автовышки, поливочная машина и трактор.

Также работники предприятия "Зеленстрой" начали сажать цветы на клубах. К тому же площадь, на которой должен был состояться митинг, была отгорожена турникетами.

Как сообщил правозащитник "Весны", в 17:40 машина аварийной службы уехала с места под крики горожан. Однако появились полиция и ОМОН, которые начали массовые задержания.

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