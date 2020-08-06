В Беларуси сорвали два оппозиционных митинга Тихановской
В Беларуси власти отменили два оппозиционных митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. В Слуцке и Солигорске на площадях, где планировали провести встречу с избирателями, начали внезапные ремонтные работы.
В Слуцке, после объявления об отмене акции, на площади появились омоновцы. Правоохранители начали задерживать людей. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
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4 августа полиция задержала более 20 человек. Среди них и редактор местного издания SlutskGorod Влад Ярота. Когда их отвезли в участок, люди начали кричать: "Позор".
Людей задерживали не только на месте проведения митинга, но и магазине, расположенном через дорогу возле площади.
Известно, что митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской должен был начаться в 17:30. Впрочем перед началом проведения на месте встречи появилась ремонтная техника: автовышки, поливочная машина и трактор.
Также работники предприятия "Зеленстрой" начали сажать цветы на клубах. К тому же площадь, на которой должен был состояться митинг, была отгорожена турникетами.
Как сообщил правозащитник "Весны", в 17:40 машина аварийной службы уехала с места под крики горожан. Однако появились полиция и ОМОН, которые начали массовые задержания.
Что известно о выборах в Беларуси
- Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.
- На пост президента Беларуси в очередной раз баллотируется Александр Лукашенко.
- Его главная конкурентка-оппозиционерка Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского.
- С 4 по 8 августа в стране досрочно голосуют те, кто не сможет прийти на голосование в воскресенье.
- Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская призвала людей не приходить на досрочное голосование, а дождаться основного дня выборов, который состоится 9 августа.