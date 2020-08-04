Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил митингующим. Глава государства подчеркнул, что ответственность несут как организаторы несанкционированных акций, так и рядовые участники.

Лукашенко обратился к белорусскому народу

Об этом Александр Лукашенко заявил во время обращения к белорусскому народу и парламенту, передает "Новое время".

Актуально Правительство Беларуси не скрывает, что выборы сфальсифицируют, – оппонент Лукашенко Цепкало

Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мысли, любые споры – все возможно, но в рамках закона. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон, который действует в стране. А если нарушил, реакция будет мгновенной, отпор – самым жестким,

– пригрозил Лукашенко.

По мнению главы государства, свою позицию надо проявлять не на акциях протеста, а на избирательных участках

"Те, кто уже на электоральной стадии делает ставку на противостояние, делит народ на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части", – сказал Лукашенко.

В Беларуси выборы 9 августа

Отметим, что в воскресенье, 9 августа, в Беларуси будут голосовать за президента страны. Досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти в воскресенье, продлится с 4 по 8 августа.

Обратите внимание! Минская власть объявила, что проведет праздник в парке Дружбы вечером 6 августа. В то же время там был запланирован митинг-концерт в поддержку оппозиционной кандидатки в президенты – Светланы Тихановской.



Предыдущая акция в поддержку Тихановской стала наиболее многочисленной в Беларуси за несколько лет, на нее пришли от 30 до 70 тысяч человек.