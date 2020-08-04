Реакция будет мгновенной, отпор – самым жестким: Лукашенко о несанкционированных митингах
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил митингующим. Глава государства подчеркнул, что ответственность несут как организаторы несанкционированных акций, так и рядовые участники.
Лукашенко обратился к белорусскому народу
Об этом Александр Лукашенко заявил во время обращения к белорусскому народу и парламенту, передает "Новое время".
Актуально Правительство Беларуси не скрывает, что выборы сфальсифицируют, – оппонент Лукашенко Цепкало
Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мысли, любые споры – все возможно, но в рамках закона. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон, который действует в стране. А если нарушил, реакция будет мгновенной, отпор – самым жестким,
– пригрозил Лукашенко.
По мнению главы государства, свою позицию надо проявлять не на акциях протеста, а на избирательных участках
"Те, кто уже на электоральной стадии делает ставку на противостояние, делит народ на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части", – сказал Лукашенко.
В Беларуси выборы 9 августа
Отметим, что в воскресенье, 9 августа, в Беларуси будут голосовать за президента страны. Досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти в воскресенье, продлится с 4 по 8 августа.