В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента
С 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа. Основное голосование состоится в воскресенье, 9 августа.
В Беларуси открыли более 5 700 избирательных участков
Заблаговременно проголосовать могут те граждане, которым не удается это сделать в воскресенье. Об этом информирует БелТА.
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Официальных подтверждений для досрочного голосования не требуется. Избирателям следует иметь с собой лишь паспорт. Также бюллетень выдадут, если будут водительские права, военный билет, пенсионное удостоверение, удостоверение работника государственных органов и даже студенческий билет.
За рубежом сформировали 44 участка
На территории Беларуси открыли 5 767 участков для голосования. Из них 231 – в санаториях, больницах и других учреждениях здравоохранения. 13 – в воинских частях.
За рубежом для граждан Беларуси сформировали 44 избирательных участка.
В списках избирателей – более 6 миллионов 800 тысяч человек
Всего в избирательные списки на этом голосовании включили 6 миллионов 844 тысячи 932 человека. Количество избирателей за пределами страны – 5 319.
Кто в списке кандидатов:
- Александр Лукашенко – действующий глава государства;
- Анна Канопацкая – бывший депутат;
- Сергей Черечень – глава партии "Белорусская Социал-демократическая Община";
- Андрей Дмитриев – сопредседатель объединения "Говори правду";
- Светлана Тихановская – жена задержанного активиста и блогера Сергея Тихановского.
Основное голосование – 9 августа / Фото БелТА
Официальных подтверждений для досрочного голосования не надо / Фото БелТА