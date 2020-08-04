З 4 серпня у Білорусі розпочалось дострокове голосування на виборах президента. Воно триватиме до 8 серпня. Основне голосування відбудеться у неділю, 9 серпня.

У Білорусі відкрили понад 5 700 виборчих дільниць

Завчасно проголосувати можуть ті громадяни, яким не вдається це зробити у неділю. Про це інформує БелТА.

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Офіційних підтверджень для дочасного голосування не потрібно. Виборцям слід мати з собою лише паспорт. Також бюлетень видадуть, якщо будуть водійські права, військовий квиток, пенсійне посвідчення, посвідчення працівника державних органів та навіть студентський квиток.

За кордоном сформували 44 дільниці

На території Білорусі відкрили 5 767 дільниць для голосування. З них 231 – в санаторіях, лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. 13 – у військових частинах.

За кордоном для громадян Білорусі сформували 44 виборчі дільниці.

У списках виборців – більше ніж 6 мільйонів 800 тисяч осіб

Загалом у виборчі списки на цьому голосуванні включили 6 мільйонів 844 тисячі 932 людини. Кількість виборців поза межами країни – 5 319.

Хто у списку кандидатів:

Олександр Лукашенко – чинний глава держави;

Анна Канопацька – колишня депутатка;

Сергій Черечень – очільник партії "Білоруська соціал-демократична Громада";

Андрій Дмитрієв – співголова об'єднання "Говори правду";

Світлана Тихановська – дружина затриманого активіста та блогера Сергія Тихановського.



Основне голосування – 9 серпня / Фото БелТА



Офіційних підтверджень для дострокового голосування не треба / Фото БелТА



Дострокове голосування триватиме до 8 серпня / Фото БелТА