Журналісти у Білорусі вигадали цікавий спосіб дізнатися реальний рейтинг Лукашенка
У Білорусі на законодавчому рівні заборонено проводити соцопитування. Тому, аби дізнатися реальний рейтинг чинного президента Олександра Лукашенка, білоруські ЗМІ вдалися до певних хитрощів.
Видання TUT.BY знайшло легальний спосіб опитати своїх читачів про ставлення до Лукашенка напередодні президентських виборів у Білорусі. На сторінці у твіттері видання з'явилося опитування про улюблений фільм.
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В оптуванні мовилося про фільми, назви яких мають у собі натяк на реальних людей. Серед варіантів були представлені фільми "Самотній чоловік" та "Три жінки". Також були й інші варіанти відповідей, до прикладу, "будь-який інший фільм" та "не дивлюся фільми".
Результати опитування
- "Самотній чоловік" набрав 4,9%;
- "Три жінки" – 62,7%;
- ЗА будь-який інший фільм проголосували 6,7%;
- не дивляться фільми 25,6%.
Зауважимо, що до президентських виборів у Білорусі залишилося менше за тиждень. І чинний президент неабияк боїться конкуренції. Саме через це більшість опозиційних кандидатів не допустили до участі у виборах. Однак замість чоловіків-опозиціонерів у гру вступили їхні жінки – Марія Колесникова, Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало.
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Затримання та переслідування опонентів Лукашенка
- Влада Білорусі радикально налаштована проти опонентів чинного президента країни Олександра Лукашенка. Підтвердженням цього є неодноразові затримання активістів та кандидатів у президенти під час мирних мітингів.
- Так, опозиціонер Лукашенка Сергій Тихановський перебуває під вартою, днями суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська.
- Зауважимо, що їй довелося вивезти своїх дітей з Білорусі до Євросоюзу через погрози того, що влада може їх відібрати.
- Білоруський опозиціонер та екскандидат у президенти Валерій Цепкало терміново покинув країну. Разом зі собою він взяв дітей. Причиною цьому стала інформація про його можливий арешт.