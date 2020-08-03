У Білорусі на законодавчому рівні заборонено проводити соцопитування. Тому, аби дізнатися реальний рейтинг чинного президента Олександра Лукашенка, білоруські ЗМІ вдалися до певних хитрощів.

Видання TUT.BY знайшло легальний спосіб опитати своїх читачів про ставлення до Лукашенка напередодні президентських виборів у Білорусі. На сторінці у твіттері видання з'явилося опитування про улюблений фільм.

Важливо Саша не 3%: Лукашенко замовив "справжнє" соцопитування, де в нього 76% підтримки

В оптуванні мовилося про фільми, назви яких мають у собі натяк на реальних людей. Серед варіантів були представлені фільми "Самотній чоловік" та "Три жінки". Також були й інші варіанти відповідей, до прикладу, "будь-який інший фільм" та "не дивлюся фільми".

Результати опитування

"Самотній чоловік" набрав 4,9%;

"Три жінки" – 62,7%;

ЗА будь-який інший фільм проголосували 6,7%;

не дивляться фільми 25,6%.

Опрос! Какой фильм вам более интересен? — TUT.BY (@tutby) August 3, 2020

Зауважимо, що до президентських виборів у Білорусі залишилося менше за тиждень. І чинний президент неабияк боїться конкуренції. Саме через це більшість опозиційних кандидатів не допустили до участі у виборах. Однак замість чоловіків-опозиціонерів у гру вступили їхні жінки – Марія Колесникова, Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало.

Зверніть увагу Нещадні масові репресії в Білорусі: як Лукашенко знищує своїх опонентів

Затримання та переслідування опонентів Лукашенка