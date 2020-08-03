Журналисты в Беларуси придумали интересный способ узнать реальный рейтинг Лукашенко
В Беларуси на законодательном уровне запрещено проводить соцопросы. Поэтому, чтобы узнать реальный рейтинг действующего президента Александра Лукашенко, белорусские СМИ прибегли к определенным хитростям.
Издание TUT.BY нашло легальный способ опросить своих читателей об отношении к Лукашенко накануне президентских выборов в Беларуси. На странице в твиттере издания появился опрос о любимом фильме.
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В оптуванні говорилось о фильмах, названия которых содержат в себе намек на реальных людей. Среди вариантов были представлены фильмы "Одинокий мужчина" и "Три женщины". Также были и другие варианты ответов, к примеру, "любой другой фильм" и "не смотрю фильмы".
Результаты опроса
- "Одинокий мужчина" набрал 4,9%;
- "Три женщины" – 62,7%;
- За любой другой фильм проголосовали 6,7%;
- Не смотрят фильмы 25,6%.
Заметим, что до президентских выборов в Беларуси осталось меньше недели. И действующий президент изрядно боится конкуренции. Именно из-за этого большинство оппозиционных кандидатов не допустили к участию в выборах. Однако вместо мужчин-оппозиционеров в игру вступили их женщины – Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало.
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Задержание и преследование оппонентов Лукашенко
- Власти Беларуси радикально настроені против оппонентов действующего президента страны Александра Лукашенко. Подтверждением этому являются неоднократные задержания активистов и кандидатов в президенты во время мирных митингов.
- Так, оппозиционер Лукашенко Сергей Тихановский находится под стражей, на днях суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская.
- Заметим, что ей пришлось вывезти своих детей из Беларуси в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.
- Беларусский оппозиционер и экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало срочно покинул страну. Вместе с собой он взял детей. Причиной этому стала информация о его возможном аресте.