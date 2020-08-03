В Беларуси на законодательном уровне запрещено проводить соцопросы. Поэтому, чтобы узнать реальный рейтинг действующего президента Александра Лукашенко, белорусские СМИ прибегли к определенным хитростям.

Издание TUT.BY нашло легальный способ опросить своих читателей об отношении к Лукашенко накануне президентских выборов в Беларуси. На странице в твиттере издания появился опрос о любимом фильме.

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В оптуванні говорилось о фильмах, названия которых содержат в себе намек на реальных людей. Среди вариантов были представлены фильмы "Одинокий мужчина" и "Три женщины". Также были и другие варианты ответов, к примеру, "любой другой фильм" и "не смотрю фильмы".

Результаты опроса

"Одинокий мужчина" набрал 4,9%;

"Три женщины" – 62,7%;

За любой другой фильм проголосовали 6,7%;

Не смотрят фильмы 25,6%.

Опрос! Какой фильм вам более интересен? — TUT.BY (@tutby) August 3, 2020

Заметим, что до президентских выборов в Беларуси осталось меньше недели. И действующий президент изрядно боится конкуренции. Именно из-за этого большинство оппозиционных кандидатов не допустили к участию в выборах. Однако вместо мужчин-оппозиционеров в игру вступили их женщины – Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало.

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