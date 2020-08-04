Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив мітингувальникам. Глава держави наголосив, що відповідальність несуть, як організатори несанкціонованих акцій, так і пересічні учасники.

Лукашенко звернувся до білоруського народу

Про це Олександр Лукашенко заявив під час звернення до білоруського народу та парламенту, інформує "Новое время".

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Ми нікому не закриваємо рот. Будь-яка критика, будь-які думки, будь-які суперечки – все можливо, але в рамках закону. Ми не вимагаємо нічого надприродного: виконуй закон, який діє у країні. А якщо порушив, реакція буде миттєвою, відсіч – найжорсткішою,

– пригрозив Лукашенко.

На думку глави держави, свою позицію слід виявляти не на акціях протесту, а на виборчих дільницях

"Ті, хто вже на електоральній стадії робить ставку на протистояння, ділить народ на своїх і чужих, розірвуть спочатку суспільство, потім країну на частини", – сказав Лукашенко.

У Білорусі вибори 9 серпня

Зазначимо, що у неділю, 9 серпня, у Білорусі голосуватимуть за президента країни. Дочасне голосування для тих, хто не зможе прийти у неділю, триватиме з 4 по 8 серпня.

Зверніть увагу! Мінська влада оголосила, що проведе свято у парку Дружби ввечері 6 серпня. Водночас там був запланований мітинг-концерт на підтримку опозиційної кандидатки у президенти – Світлани Тихановської.

Попередня акція на підтримку Тихановської стало найчисельнішою у Білорусі за кілька років, на неї прийшли від 30 до 70 тисяч осіб.