Мінська влада проведе свято у парку Дружби в той же час, коли там заплановано мітинг на підтримку опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Адміністрація Совєтського району Мінська оголосила, що 6 серпня від 17:00 до 21:30 у парку Дружби будуть проведені урочистості до Дня залізничних військ. В той же час там мав відбутися мітинг-концерт, який організувала опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська. Про це повідомляє білоруське видання tut.by.

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"Музичні вечори" замість мітинга

Раніше Світлана Тихановська анонсувала, що у четвер 6 серпня в парку Дружби на її підтримку виступить низка музикантів. Однак вже 3 серпня під час онлайн-трансляції кандидатка заявила про сторонні обставини, які можуть все змінити. Зі свого боку, влада попереджає, що упровдож тижня на цьому майданчику будуть проводити "музичні вечори" для містян та гостей міста. Як повідомляють місцеві ЗМІ, для передвиборної агітації мінська влада виділила 6 локацій у столичних парках, однак жоден з них не розташований у центрі міста.

Тому не буду анонсувати (мітинг 6 серпня – 24 канал), стежте за нами в соціальних мережах, все може змінитися в останній момент,

– заявила Тихановська.

Наймасштабніший мітинг за останні роки

Попередній мітинг на підтримку Світлани Тихановської став найчисленнішим за останні роки у Білорусі. За різними даними на нього прийшли від 36 до 70 тисяч осіб.

Що відомо про Тихановську?

Світлана Тихановська є головною конкуренткою Олександра Лукашенка у президентській гонці 2020 року. Світлана об’єднала навколо себе три штаби опозиції – її чоловіка Сергія, Віктора Бабарико та Валерія Цепкала, яких Лукашенко не допустив до участі у виборах. Тихановська заявила, що не є політиком і не має програми зміни Білорусі. Натомість вона є у чоловіків, які не були допущені до передвиборних перегонів.