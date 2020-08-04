Минская власть проведет праздник в парке Дружбы в то же время, когда там запланирован митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Администрация Советского района Минска объявила, что 6 августа от 17:00 до 21:30 в парке Дружбы будут проведены торжества ко Дню железнодорожных войск. В то же время там был состояться митинг-концерт, организованный оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановская. Об этом сообщает белорусское издание tut.by.

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"Музыкальные вечера" вместо митинга

Ранее Светлана Тихановская анонсировала, что в четверг 6 августа в парке Дружбы в ее поддержку выступит ряд музыкантов. Однако уже 3 августа во время онлайн-трансляции кандидат заявила о посторонних обстоятельствах, которые могут все изменить. Со своей стороны, власти предупреждают, что в течении недели на этой площадке будут проводить "музыкальные вечера" для горожан и гостей города. Как сообщают местные СМИ, для предвыборной агитации минская власть выделила 6 локаций в столичных парках, однако ни одна из них не расположена в центре города.

Поэтому не буду анонсировать (митинг 6 августа – 24 канал), следите за нами в социальных сетях, все может измениться в последний момент,

– заявила Тихановская.

Самый масштабный митинг за последние годы

Предыдущий митинг в поддержку Светланы Тихановской стал самым многочисленным за последние годы в Беларуси. По разным данным на него пришли от 36 до 70 тысяч человек.

Что известно о Тихановской?

Светлана Тихановская является главной конкуренткой Александра Лукашенко в президентской гонке 2020 года. Светлана объединила вокруг себя три штаба оппозиции – ее мужа Сергея, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых Лукашенко не допустил к участию в выборах. Тихановская заявила, что не является политиком и не имеет программы изменения Беларуси. В то же время, она есть умужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке.