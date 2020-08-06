В Минске утром 6 августа задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. С Марией Мороз провели разъяснительные беседы, после этого женщину отпустили.

С Мороз провели разъяснительные беседы

Ранее в штабе Тихановской не знали, почему задержали Мороз и когда ее отпустят. Об этом сообщает TUT.by.

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Утром руководительница штаба посещала посольство Литвы, чтобы подать визу. Возле выхода из здания ее встретили неизвестные мужчины, которые представились работниками МВД. Они и задержали Мороз.

Где Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса. Хотя, какие могут быть к ней вопросы – идей нет. Но в любом случае в эти дни задерживать руководителя штаба кандидата в президенты – это нонсенс,

– сообщали в штабе Тихановской.

Через 2 часа женщину отпустили. Как отметила сама Мороз, с ней проводили "разъяснительные беседы".

Обратите внимание! Именно оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую считают основной конкуренткой Александра Лукашенко. Власти всячески препятствуют митингам в поддержку Тихановской. Так, в частности, два митинга в Слуцке и Солигорске отменили якобы из-за ремонтных работ.

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