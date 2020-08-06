Выборы президента Беларуси: руководителя штаба Тихановской задержали, а потом отпустили
В Минске утром 6 августа задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. С Марией Мороз провели разъяснительные беседы, после этого женщину отпустили.
С Мороз провели разъяснительные беседы
Ранее в штабе Тихановской не знали, почему задержали Мороз и когда ее отпустят. Об этом сообщает TUT.by.
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Утром руководительница штаба посещала посольство Литвы, чтобы подать визу. Возле выхода из здания ее встретили неизвестные мужчины, которые представились работниками МВД. Они и задержали Мороз.
Где Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса. Хотя, какие могут быть к ней вопросы – идей нет. Но в любом случае в эти дни задерживать руководителя штаба кандидата в президенты – это нонсенс,
– сообщали в штабе Тихановской.
Через 2 часа женщину отпустили. Как отметила сама Мороз, с ней проводили "разъяснительные беседы".
Что известно о выборах президента Беларуси в 2020 году
- Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.
- На пост президента Беларуси в очередной раз баллотируется Александр Лукашенко.
- С 4 по 8 августа в стране досрочно голосуют те, кто не сможет прийти на голосование в воскресенье.
- Независимые наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях во время голосования.