В Беларуси с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование за главу государства. Правозащитники отмечают, независимых наблюдателей массово задерживают.

Члены участковых комиссий вызывают правоохранителей

Члены участковых комиссий вызывают правоохранителей и сообщают, что наблюдатели мешают им работать. Об этом информирует "Радио Свобода".

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В Минске представители правоохранительных органов задержали двух независимых наблюдателей, в Витебске – сразу четырех, в Смолевичах – одного.

Наблюдателей даже не пускают в здания, где голосуют

Часто наблюдателей даже не впускают в помещения избирательных участков. Об этом сообщают представители "Право выбора-2020". Тем, кто все-таки пробился на места голосования, постоянно объявляют безосновательные предупреждения.

Обратите внимание! Перед стартом выборов ЦИК Беларуси уменьшил количество наблюдателей на участках во время основного голосования – до 5 человек, но и не более чем 50% всех членов комиссии. Во время досрочного голосования это количество еще меньше – до трех человек.

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