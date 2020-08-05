Демократия по-белорусски: на выборах президента задерживают независимых наблюдателей
В Беларуси с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование за главу государства. Правозащитники отмечают, независимых наблюдателей массово задерживают.
Члены участковых комиссий вызывают правоохранителей
Члены участковых комиссий вызывают правоохранителей и сообщают, что наблюдатели мешают им работать. Об этом информирует "Радио Свобода".
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В Минске представители правоохранительных органов задержали двух независимых наблюдателей, в Витебске – сразу четырех, в Смолевичах – одного.
Наблюдателей даже не пускают в здания, где голосуют
Часто наблюдателей даже не впускают в помещения избирательных участков. Об этом сообщают представители "Право выбора-2020". Тем, кто все-таки пробился на места голосования, постоянно объявляют безосновательные предупреждения.
Коротко о выборах президента Беларуси
- Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.
- На пост президента Беларуси в очередной раз баллотируется Александр Лукашенко.
- Его главная конкурентка – оппозиционер Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского.
- С 4 по 8 августа в стране досрочно голосуют те, кто не сможет прийти на голосование в воскресенье.