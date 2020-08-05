Демократія по-білоруськи: на виборах президента затримують незалежних спостерігачів
У Білорусі з 4 по 8 серпня триває дострокове голосування за главу держави. Правозахисники зазначають, незалежних спостерігачів масово затримують.
Члени дільничних комісій викликають правоохоронців
Члени дільничних комісій викликають правоохоронців і повідомляють, що спостерігачі заважають їм працювати. Про це інформує "Радіо Свобода".
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У Мінську представники правоохоронних органів затримали двох незалежних спостерігачів, у Вітебську – одразу чотирьох, у Смолевичах – одного.
Спостерігачів навіть не пускають у будівлі, де голосують
Часто спостерігачів навіть не впускають у приміщення виборчих дільниць. Про це повідомляють представники "Право вибору-2020". Тим, хто таки пробився на місця голосування, постійно оголошують безпідставні попередження.
Коротко про вибори президента Білорусі
- Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року.
- На пост президента Білорусі в черговий раз балотується Олександр Лукашенко.
- Його головна конкурентка – опозиціонерка Світлана Тіхановська, дружина відомого блогера Сергія Тіхановського.
- З 4 по 8 серпня в країні достроково голосують ті, хто не зможе прийти на голосування у неділю.