У Білорусі з 4 по 8 серпня триває дострокове голосування за главу держави. Правозахисники зазначають, незалежних спостерігачів масово затримують.

Члени дільничних комісій викликають правоохоронців

Члени дільничних комісій викликають правоохоронців і повідомляють, що спостерігачі заважають їм працювати. Про це інформує "Радіо Свобода".

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У Мінську представники правоохоронних органів затримали двох незалежних спостерігачів, у Вітебську – одразу чотирьох, у Смолевичах – одного.

Спостерігачів навіть не пускають у будівлі, де голосують

Часто спостерігачів навіть не впускають у приміщення виборчих дільниць. Про це повідомляють представники "Право вибору-2020". Тим, хто таки пробився на місця голосування, постійно оголошують безпідставні попередження.

Зверніть увагу! Перед стартом виборів ЦВК Білорусі зменшив кількість спостерігачів на дільницях під час основного голосування – до 5 осіб, але й не більше ніж 50% усіх членів комісії. Під час дострокового голосування ця кількість ще менша – до трьох осіб.

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