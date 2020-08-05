Кандидатка у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська повідомила, що їй і її дітям погрожували. Невідомі зателефонували Тихановській з українського номера.

Погрози Тихановській: що про це відомо

За словами Тихановської, невідомий попереджав, що її посадять у в'язницю, а дітей заберуть у дитбудинок. Про це повідомляє "Новое время".

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Тихановська зауважила, що це було низько і підло. Вона додала, що жодна мама не пожертвує своїми дітьми заради кого б там не було.

Я ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала. І вирішила: "Ну куди, це мої діти, і я повинна їх захищати". І я на той момент відчувала вже величезну відповідальність за людей, які повірили Сергію, а потім повірили у мене,

– наголосила кандидатка у президенти.

Зауважимо, що чоловік Світлани Тихановської Сергій також був кандидатом у президенти Білорусі. Однак його затримали силовики й наразі тримають під вартою.

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На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська. Зауважимо, що їй довелося вивезти своїх дітей з Білорусі до Євросоюзу через погрози того, що влада може їх відібрати.