Валерій Цепкало, якого Лукашенко не допустив до президентських виборів, покинув Білорусь. Він заявив, що там його хотіли затримати. Спочатку опозиціонер виїхав до Росії, а згодом приїхав до Києва. Проте наразі він не думає просити про політичний притулок жодну з країн.

Адже в Білорусі все ще триває політична кампанія. Тож він дуже сподівається, що влада там зміниться. Про це екскандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Політик наголосив, що зараз добре помітно, наскільки активним є білоруський народ та наскільки прокинулось громадянське суспільство.

Як більшість латиноамериканських диктатур закінчили своє існування, так безславно закінчиться і цей період 26-річної білоруської історії,

– переконаний Цепкало.

Він запевнив: після цього люди нарешті зможуть спокійно займатись бізнесом, виражати свою думку та не боятися, що їх кинуть за ґрати.

"Ми б дуже хотіли стати нормальною демократичною країною. Сподіваємось, цього разу так і станеться", – додав білоруський опозиціонер.

Зазначимо, що дружина Цепкала – Вероніка – залишилася в Білорусі. Вона разом із єдиною опозиційною до Лукашенка кандидаткою у президенти Світланою Тихановською проводить передвиборчу кампанію.

Хто такий Валерій Цепкало? Ексглава Білоруського парку високих технологій. Кандидат юридичних наук в галузі міжнародного права. Має ранг надзвичайного і повноважного посла. Обіймав посаду посла Білорусі в США та Мексиці.



Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися у президенти Білорусі, його вважали найсерйознішим реальним суперником Лукашенка. Втім, йому відмовили в реєстрації кандидатом, нарахувавши менше ніж 100 тисяч достовірних підписів за нього.

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