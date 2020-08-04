Валерий Цепкало, которого Лукашенко не допустил к президентским выборам, покинул Беларусь. Он заявил, что там его хотели задержать. Сначала оппозиционер выехал в Россию, а затем приехал в Киев. Однако пока он не думает просить о политическом убежище ни одну из стран.

Ведь в Беларуси все еще продолжается политическая кампания. Поэтому он очень надеется, что власть там изменится. Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Политик отметил, что сейчас хорошо заметно, насколько активен белорусский народ и насколько проснулось гражданское общество.

Как большинство латиноамериканских диктатур закончили свое существование, так бесславно закончится и этот период 26-летней белорусской истории,

– убежден Цепкало.

Он заверил: после этого люди наконец смогут спокойно заниматься бизнесом, выражать свое мнение и не бояться, что их бросят за решетку. "Мы бы очень хотели стать нормальной демократической страной. Надеемся, на этот раз так и произойдет", – добавил белорусский оппозиционер.

Отметим, что жена Цепкало – Вероника – осталась в Беларуси. Она вместе с единственным оппозиционным к Лукашенко кандидатом в президенты Светланой Тихановской проводит предвыборную кампанию.

Кто такой Валерий Цепкало?

Экс-глава Белорусского парка высоких технологий. Кандидат юридических наук в области международного права. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Занимал должность посла Беларуси в США и Мексике.



Когда Цепкало заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Беларуси, его считали самым серьезным реальным соперником Лукашенко. Впрочем, ему отказали в регистрации кандидатом, насчитав меньше чем 100 тысяч достоверных подписей за него.

Полное интервью с Валерием Цепкало: смотрите видео 24 канала