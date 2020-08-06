Накануне президентских выборов зрителей будут развлекать звезды белорусского шоубиза, а также гости из Украины, России и Соединенных Штатов Америки.

Акции уже получили названия "Вместе за Беларусь!"и "Моя Беларусь". Концерты пройдут 8 августа в крупнейших городах страны, сообщает grodno24.

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Кто из украинских звезд может выступить

Олег Винник – концерт в Бресте;

Тина Кароль – концерт в Бобруйске;

Павел Зибров – концерт в Бобруйске.



Появилась афиша выступления Олега Винника / Фото с твиттера Франака Вячорки

Пока что украинские звезды выступление нигде не анонсировали. Редакция 24 канала пытается связаться с представителями звезд и выяснить детали.

Один из "участников" концерта опроверг информацию о своем выступлении

Впоследствии исполнитель, заявленный как участник концерта, рассказал, что выступить в Беларуси его никто не приглашал.



Один исполнитель уже опроверг участие в концерт / Скриншот паблика "Чай з малинавым варэннем"

Реакция белорусских СМИ

Концерты в день тишины вызвали у местных СМИ много вопросов. 8 августа запрещена любая агитация за кандидатов в президенты Беларуси.

Журналист Франак Вячорка заявил, что концерты организовывает власть, чтобы сорвать митинги оппозиции.

Чтобы сорвать митинги оппозиции накануне выборов, быстро организуются провластные концерты, на которые приглашают популярных звезд российской, украинской и американской музыки. Во всех регионах, не только в Минске,

— заявил Вячорка.

Белорусские власти уже сорвали несколько оппозиционных митингов кандидата в президенты Светланы Тихановской. В Слуцке и Солигорске на площадях, где анонсировали ее встречи с избирателями, начали внезапные ремонтные работы.

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Под знаком вопроса остается и митинг в Минске. Местные власти заявили, что проведут праздник в парке Дружбы в то же время, когда там запланирована акция в поддержку Тихановской. Как сообщали ранее местные СМИ, для предвыборной агитации минская власть выделила 6 локаций, однако ни одна из них не расположена в центре города.

To disrupt opposition rallies on the eve of elections, authorities are quickly organizing pro-government concert inviting popular Russian, Ukrainian, and American music stars. In all regions, not just in Minsk pic.twitter.com/8TsYIDxSaV — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 5, 2020

Однако организаторы аргументируют такой запоздалый анонс "сложностями с логистикой и вопросами, как доставить артистов в Минск". Они отмечают, что бесплатные концерты – это подарок белорусам: "интерес у нас один — нести людям радость".

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Что известно о выборах в Беларуси?