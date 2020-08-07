На празднике, который организовала беларусская власть, люди устроили флешмоб с белыми лентами и пели песню группы "Кино" "Перемен". Диджеев, включивших Цоя, задержали.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планировала устроить в центре Минска митинг-концерт. Поскольку все 6 площадок, отведенных для предвыборной агитации оказались занятыми, люди организовали небольшой флешмоб с белыми лентами, сообщает DW.

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Вечером звукорежиссеры включили песню группы Кино "Перемен". Люди начали подпевать, поднимая руки с белыми браслетами и лентами вверх. Правда, ни Тихановская, ни представительницы объединенных штабов Мария Колесникова и Вероника Цепкало не приехали на флешмоб.

Диджеи, что включили песню / Фото TUT.BY

Мужчины, которые распоряжались на празднике, явно растерялись и пропустили несколько куплетов песни, но затем вырвали провода со звукоусиливающей аппаратуры. ОМОН оттеснил всех от сцены, однако больше ничего не происходило.

Люди скандировали: "Перемен!", "Света!", "Верь! Можам! Пераможам!"и "Жыве Беларусь!" Некоторые требовали продолжения концерта, имея в виду песни Цоя. Когда через полчаса починили пульт и включили записи, люди начали скандировать: "Позор!".

Как сообщают белорусские СМИ, диджеев, включивших песни, задержали, обвинив их в срыве семейного праздника "грязной политикой". Вечером 6 августа они уже не выходили на связь.

В Минске поют песню "Перемен":