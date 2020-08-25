Дуже делікатна тема, – Зеленський хоче пом'якшити для білорусів умови в'їзду в Україну
Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно спростити правила в'їзду для громадян Білорусі. Президент вважає, що, зважаючи на конфлікт, який спалахнув у сусідній країні, ми не можемо надалі тримати кордони закритими для її жителів.
Однак усі умови в'їзду необхідно грамотно прописати. Про це Володимир Зеленський повідомив на селекторній нараді 25 серпня, пише пресслужба Офісу Президента.
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Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Це дуже делікатна тема – треба враховувати все,
– заявив Президент України.
Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що найголовнішим для України є зберегти теплі стосунки між українцями та білорусами. Президент України засуджував кровопролиття у Білорусі і закликав владу налагодити із протестувальниками мирний діалог. Зеленський розповів, що на місці чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка провів би через місяць нові, чесні вибори.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента.
- Білоруси не визнали перемогу чинного президента Олександра Лукашенка і назвали результати виборів сфальсифікованими. Світова спільнота підтримала їх у цьому.
- Мирні протести ОМОНівці розганяли ґумовими кулями та світлошумовими гранатами.
- МВС Білорусі офіційно підтвердило, що під час мітингів загинуло четверо людей. Правозахисники кажуть: жертв більше;
- Понад 7 тисяч осіб були затримані. У СІЗО їх катували та морили голодом.