Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно спростити правила в'їзду для громадян Білорусі. Президент вважає, що, зважаючи на конфлікт, який спалахнув у сусідній країні, ми не можемо надалі тримати кордони закритими для її жителів.

Однак усі умови в'їзду необхідно грамотно прописати. Про це Володимир Зеленський повідомив на селекторній нараді 25 серпня, пише пресслужба Офісу Президента.

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Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Це дуже делікатна тема – треба враховувати все,

– заявив Президент України.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що найголовнішим для України є зберегти теплі стосунки між українцями та білорусами. Президент України засуджував кровопролиття у Білорусі і закликав владу налагодити із протестувальниками мирний діалог. Зеленський розповів, що на місці чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка провів би через місяць нові, чесні вибори.

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