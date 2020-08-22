Володимир Зеленський наголосив, що влада Білорусі мусить налагодити діалог із мітингувальниками мирним шляхом. У жодному випадку не можна продовжувати кровопролиття і зупиняти мирних протестувальників кийками.

Зеленський не хоче, щоб щось вплинуло на дружні стосунки між дійсно схожими братськими народами: українцями та білорусами. Про це президент України заявив в ефірі одного з телеканалів , повідомляє 24 канал.

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Влада і суспільство мусять знайти шляхи мирного вирішення конфлікту. Конструктивний діалог стане першим кроком до врегулювання ситуації.

Хоч би там що, хоч би що відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не "кийками",

– заявив Зеленський.

Зеленський пишається людьми з Білорусі у своїй команді

Стосунки між людьми – це найголовніше. І вони є набагато важливішими та ґрунтовнішими, аніж питання влади, які завжди минають швидкоплинно. Зеленський наголосив: у його творчій команді в українському шоубізі завжди були талановиті люди з Білорусі. І він цим пишається.

Наразі Мінськ залишиться локацією для переговорів ТКГ

Події, які сколихнули Білорусь, не є приводом змінювати Мінськ як головну локацію у перемовинах Тристоронньої контактної групи. За словами Зеленського, ми започаткували мінський процес у Мінську і неправильно змінювати місто зараз. Тим більше, що наразі переговори тривають виключно у режимі відео. Президент переконаний: від міста або місця успіх переговорів ТКГ не залежить. Вирішальними для мінських домовленостей є люди, залучені до процесу.